Jennifer Lawrence se asegura de que sus parejas no tienen ninguna enfermedad antes de intimar

9 mar 2018

Jennifer Lawrence es sinónimo de espectáculo, de excentricidad y de declaraciones locas. Todos lo sabemos. La semana pasada apareció un poco 'alterada' -dicen que podrían haberse tomado alguna copilla- en la 'premiere' de 'Gorrión rojo'. Días después, copa en mano, saltó de butaca en butaca en los Premios Oscar 2018-.

Ahora volvemos a hablar de ella por unas declaraciones que ha realizado en 'The Sun' en las que revela el protocolo que sigue con sus parejas antes de tener relaciones íntimas y que podría ser el motivo por el que se le conocen tan pocas parejas.

"Hablo mucho, lo sé, pero si repaso mi pasado sexual, solo he intimado con novios serios. Y siempre después de que se hayan hecho un examen para demostrarme que no portan ninguna enfermedad de transmisión sexual. Es muy peligroso", ha relatado al diario británico.

Me gustaría tener una relación, no es fácil estar sola"

Muchos han visto en estas palabras un tono de broma, pero si atendemos a cómo se comporta en público, ¿a alguien le extrañaría que esto fuese cierto?

Lo que sí parece que va en serio es su lamento por estar soltera: "Me gustaría tener una relación, no es fácil estar sola. Y no es fácil para una mujer como yo". Recordemos que en su currículo sentimental figuran nombres como Chris Martin, Darren Aranofsky y Nicholas Hoult.

