Pepe Navarro: "Mis hijos no se van a quedar en la calle"

9 mar 2018

No hay acuerdo. Aunque se preveía que el divorcio de Pepe Navarro y Lorena Aznar iba a ser amistoso, su relación actual hace sospechar que las buenas intenciones han quedado solo en eso. Al menos, por la parte de Aznar, que no se aviene a un acuerdo que favorezca a ambos. La ya expareja litiga en los tribunales por la casa conyugal, propiedad del presentador, que ella quiere mantener como residencia familiar.

Sin embargo, no es cierto que Pepe haya puesto demanda alguna contra Lorena para desahuciarla de la vivienda. Más bien ha solicitado a la Justicia que medie en la gestión de esa propiedad, que podría acabar siendo vendida, para evitar un conflicto todavía mayor: "Debido a que no hemos llegado a un punto de entendimiento entre nosotros, lo que he hecho ha sido solicitar una mediación legal para que, en última instancia, sea la Justicia la que decida lo que debe pasar con esa casa. Si se tiene que vender o si no, que ahí viene parte del desencuentro que en estos momentos mantenemos", confirma a Corazon.

Decir que mis hijos se van a qudar en la calle es una barbaridad"

Eso sí, no consiente que se divulgue que su intención es que sus hijos abandonen la casa y se queden desprotegidos: "Es una barbaridad. En ningún caso voy a permitir que mis hijos se queden en la calle, decir eso es una auténtica barbaridad. Ellos son lo más importante de mi vida y por ellos hago todo", declara en exclusiva a esta revista.

Corazón ha podido saber, además, que Lorena tiene una casa en propiedad de la que podría hacer uso ahora que su relación con el presentador ha llegado al final: "Aún así, fíjate si mi intención es buena que le he hecho cuatro propuestas para que ella escogiese la que le conviniera, pero no ha aceptado ninguna. Así que, la única solución es el camino de la Justicia", incide con contundencia.

La filtración dolorosa

Navarro no puede ocultar su enfado, su crispación e incluso su indignación porque, una vez más, es protagonista involuntario de fábulas que se escriben muy a su pesar. No desmiente que las relaciones con su todavía mujer estén atravesando momentos convulsos, pero poco dado a dar explicaciones sobre los asuntos relacionados con su intimidad, sí defiende su honorabilidad como padre y como esposo: "Está claro que están intentando hacerme daño con informaciones sobre mí, que trascienden de forma interesada. Una ruptura siempre es dolorosa, incluso, trágica cuando una de las dos partes pone las cosas difíciles, pero por mi parte, no hay ningún problema ni quiero que parezca que yo estoy echando a mis hijos de algún sitio".

Y no miente. Si algo le caracteriza es la pasión por sus vástagos. Son ellos los que le mantienen la ilusión intacta en los tiempos difíciles que ha atravesado. Incluso, en la batalla contra Ivonne Reyes, ha sido riguroso y puntual con el cumplimiento de la manutención del hijo de la venezolana. Por eso inquieta que se especule con supuestos problemas de liquidez. Navarro es dueño de una gran fortuna que, lejos de achicarse con el paso del tiempo, sigue creciendo y que, según diversas fuentes, podría haber alcanzado los 20 millones de euros. Una ruina muy solvente.

