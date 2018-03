11 mar 2018

Hace unos días, Colin Firth y su esposa Livia Giuggioli denunciaban en la corte haber sido objetivo de un acosador. Giuggioli, productora de cine acusó a Marco Brancaccia de acoso y afirmó que le envió una serie de mensajes "atemorizantes". La acusación ha desatado una investigación policial en Italia.

El hombre al que señalaban, un periodista italiano, desmintió los hechos asegurando que todo se trataba de una estrategia por parte de la mujer del actor británico para encubrir su relación, una aventura que habría tenido lugar entre 2015 y 2016.

Ahora, los Firth vuelven a hacer un comunicado oficial en The Times para aclarar la situación. La esposa de Colin Firth admite haber tenido una aventura con el periodista italiano al que ahora denuncia por acoso. "Hace unos años, Colin y Livia tomaron la decisión de separarse en privado. Durante ese tiempo, Livia se relacionó brevemente con el señor Brancaccia. Los Firth están unidos desde entonces ". Y añade: "Posteriormente, el señor Brancaccia llevó a cabo una aterradora campaña de acoso durante varios meses, gran parte de la cual está documentada. Por razones obvias, los Firth nunca han tenido ningún deseo de hacer público este asunto". Para concluir: "Se entiende que las informaciones de esta semana sobre este caso son la consecuencia de un documento de la corte que se ha filtrado. Esto es muy lamentable".

El amante se defiende

La prensa italiana recoge detalles de la investigación y el testimonio del matrimonio que explica con detalle cómo fue su relación sentimental con Livia. "Mi 'acecho' consistió en dos mensajes a través de WhatsApp después de que ella terminara nuestra relación en junio de 2016, y un correo electrónico", expone

"Escribí un correo electrónico a Colin sobre mi relación con Livia, y ahora me arrepiento de haberlo enviado. Ella presentó una queja en mi contra por temor a que pudiera hacer público lo que me había revelado sobre su matrimonio y su trabajo", añadió. "En un año, ella me envió cientos de mensajes de amor, fotos y videos, incluso un diario", explicó Brancaccia que también aseguró que en todo momento Firth había demostrado "comprensión"

Dos décadas de amor

Colin Firth y Livia Giuggioli llevan 20 años casados y fruto de su matrimonio nacieron dos hijos: Luca, que ahora tiene 16 años, y Matteo, de 13. Actualmente, la familia reside en Londres, aunque también poseen una propiedad en la región italiana de Umbría.

