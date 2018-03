Oprah, futura presidenta... si su pasado no se lo impide

11 mar 2018 Carlos gonzález

La CNN la eligió la mujer más poderosa del mundo. Y la revista Time también. Forbes aseguró que era la persona negra más rica de todo el siglo XX y ahora calcula su fortuna en más de 3.000 millones de dólares.

Su trabajo en la televisión le ha dado mucho más éxito, dinero y fama del que ella misma hubiera podido soñar durante su infancia marcada por la pobreza y los abusos sexuales. Aunque aún hay algo que no ha conseguido: la presidencia de Estados Unidos.Lo más curioso es que fue Donald Trump quien primero la imaginó en la Casa Blanca.

En 1999, cuando al magnate le preguntaron quien ocuparía la vicepresidencia si algún día se presentaba a las elecciones, respondió: "Oprah, la amo y sería mi primera opción. Es una gran mujer, es fantástica, alguien muy especial". Ahora, muchas personas creen que ella es la mejor rival contra el actual presidente, e incluso la única capaz de ganarle en 2020.

"Hay gente muy rica que me llama y me dice que puede conseguirme mil millones de dólares y dirigir mi campaña. El hecho de que tantos me insistan me obliga a por lo menos plantearme la cuestión", acaba de reconocer a la revista People. ¿Y a qué conclusión ha llegado? Pues ha dejado la decisión en manos del cielo: "Me puse a rezar y le pedí a Dios que si él creía que debía presentarme, me lo tenía que decir de una forma clara para que yo lo viera. Y eso no ha ocurrido".

Sus sombras

Mientras Oprah espera una señal, nosotros haremos de abogados del diablo y repasaremos algunas de sus sombras. Una de sus polémicas más recientes ocurrió justo después de los Globos de Oro y del discurso que pronunció en favor del movimiento Time’s up y contra los abusos sexuales. Muchos, como Meryl Streep, cayeron rendidos a sus pies. La actriz aseguró: "Quiero que se presente a presidenta. No tiene otra alternativa".

Lástima que no todo el mundo lo viera así. El cantante Seal, colgó en Instagram un par de fotos en las que se veía a la presentadora junto a Harvey Weinstein. "Cuando has sido parte del problema durante décadas pero de pronto todos piensan que eres la solución", escribió. También dijo: "Habías oído los rumores pero no tenías ni idea de que era un agresor en serie de jóvenes actrices".

El músico matizó sus palabras y aseguró que no eran un ataque contra Oprah, pero la caja de los truenos estaba abierta y ya todo el mundo conoce la magnífica relación que la unió durante años con el productor. Mucho antes, en 2007, la presentadora inauguró un colegio femenino en Sudáfrica. Donó 40 millones dólares y seleccionó a 152 niñas para que estudiaran en él.

Oprah Winfrey inaugurando el colegio femenino en Sudáfrica. pinit

Meses después, seis de ellas denunciaron que habían sufrido abusos y Oprah responsabilizó a la directora del centro. Cuando esta última fue absuelta, demandó a su antigua jefa por difamación. Parecía incluso que iba a tener que sentarse en el banquillo. Pero una reunión "mujer a mujer y sin sus abogados" resolvió el tema y nunca se llegaron a conocer los detalles. En muchas otras ocasiones, los problemas han llegado por sus opiniones. O por su falta de rigor al expresarlas.

Como cuando llevó a su programa a Jenny McCarthy, exmodelo de Playboy, expareja de Jim Carrey y militante antivacunas para que explicara cómo, según ella y en contra de cualquier evidencia científica, la triple vírica era la responsable del autismo de su hijo.

También la culpan de que El secreto vendiera millones de ejemplares en todo el mundo. ¿Lo recuerdan? Era ese libro que decía que la clave para lograr cualquier cosa era el pensamiento positivo y desearlo mucho. Aunque peor fue cuando en la crisis de las vacas locas dijo que ya no iba a comer hamburguesas jamás. El precio de la carne se desplomó. A ver en 2020, con qué cara pide el voto a los ganaderos.

