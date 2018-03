El polÃ©mico beso con lengua de David MuÃ±oz a Cristina Pedroche

11 mar 2018

Se quieren y nos hacen testigos de ello, prácticamente, cada día. David Muñoz y Cristina Pedroche son uno de los matrimonios más consolidados entre los famosos de nuestro país. El cocinero y la presentadora han encontrado el equilibrio perfecto entre sus compromisos profesionales y su vida personal, sacando el máximo rendimiento a cada segundo.

Es habitual que el matrimonio publique en sus redes sociales fotografías juntos, pero la última ha sido muy criticada. Muñoz y Pedroche aparecen en el ascensor de su casa besándose. Hasta aquí, todo correcto.

Sin embargo, el detalle de la lengua del chef ha sido muy criticado por los seguidores del matrimonio que creen que no es muy apropiado. David Muñoz aparece sacando la lengua en pleno beso con su mujer y la imagen no es la más bonita de las que hayamos visto con ellos de protagonistas y las críticas no se han hecho esperar.

