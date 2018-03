Cameron Díaz se retira del cine por estar "harta"

12 mar 2018

La mítica actriz de Hollywood, Cameron Diaz, se retira. Como ha confirmado su amiga Selma Blair, la protagonista de 'Algo pasa con Mary' ha decidido terminar con su carrera como actriz. "El otro día estuve comiendo con ella y recordamos los tiempos de la película ('La cosa más dulce', donde ambas coincidieron) y me gustaría hacer una secuela, pero Cameron se ha retirado del cine", afirmó Blair, y añadió: "no necesita hacer más películas. Tiene una vida bastante buena, no sé qué tendría que pasar para que vuelva. Es feliz".

Al parecer, Diaz habría decidido centrarse en su vida personal y dedicarse por completo a su marido, el músico Benji Madden, al que conoció en el 2008 y con el que se casó en enero de 2015 en una boda sorpresa.

Además, un embarazo podría ser otro de los motivos que han llevado a la actriz a tomar esta decisión. Según algunos medios, la pareja ya habría decidido ampliar la familia. Unas imágenes publicadas hace poco han hecho saltar las alarmas. En ellas aparece la actriz, de 45 años, con un vestido ancho que podría ser para ocultar su primer embarazo.

"Quedarse embarazada ha sido un proceso largo y complicado", afirmó una fuente a la revista 'In Touch'. Por el momento, la protagonista no ha confirmado ni ha desmentido esta información, pero de ser verdad, el bebé nacería este año.

