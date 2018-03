¿Está Alba Carrillo detrás de la desaparición de Fiona Ferrer de 'Cámbiame'?

12 mar 2018

La desaparición de Fiona Ferrer de 'Cámbiame' este lunes es todo un misterio. La polémica que la estilista ha tenido con Alba Carrillo en las últimas semanas podrían tener algo que ver, así como los reajustes que está sufriendo constantemente el programa de Telecinco.

La polémica con Alba no ha hecho más que traer críticas al programa y sobretodo a la jueza del programa de Mediaset. Ambas coincidieron en 'Supermodelo', el espacio que nos dio a conocer a la polémica Alba Carrillo. La guerra entre ambas se relaciona con la buena relación que Fiona mantiene con el ex de la modelo, Feliciano López. Pero también con las declaraciones de la estilista, en las que aseguró que Carrillo "es una mujer muy guapa, pero yo no la considero modelo de pasarela. Pero es una chica que queda muy bien cuando la fotografían". Una confesión que no sentó nada bien a la modelo y tras la que tampoco se quedó callada.

En lo que respecta al programa, este se encuentra en constante evolución, por lo que no es de extrañar que hayan vuelto a propiciar un cambio entre sus protagonistas.

Pelayo Díaz vuelve a ocupar el sillón de estilista junto a Cristina Rodríguez y Juan Avellaneda -en sustitución de Natalia Ferviú-. En cuanto a la mesa del jurado que ocupaban Pelayo y Fiona ha sido eliminada.

¿Se tratará de un reajuste temporal del programa o tendrá algo que ver con Alba Carrillo? Sea como sea, lo que sabemos a ciencia cierta es que la estilista está pasando estos días alejada de los focos. Eso es lo que nos transmiten sus últimas publicaciones en Sierra Nevada.

