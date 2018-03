Jessica Jones, superheroína y asesina

12 mar 2018

Jessica Jones es una superheroína de Marvel y también la protagonista de una serie de Netflix. Es superheroína -o antiheroína- pero trata de trabajar como detective privada en Nueva York. Han pasado dos años y medio desde la elogiada primera temporada, que trataba temas como el aborto o la violación con una mirada no habitual en series de su tipo. Es una serie de superhéroes diferente, con su compleja protagonista, intepretada por Krysten Ritter.

Jones sigue teniendo problemas con el alcohol y con su vida en general. De hecho, han aumentado tras la muerte de Kilgrave, hombre de su pasado con la habilidad de manipular mentes. Las nuevas tramas vuelven a su vida anterior.

'Jessica Jones' la escribe Melissa Rosenberg con un equipo de cuatro hombres y cinco mujeres. Los 13 episodios de la segunda temporada están dirigidos por mujeres y Netflix la estrenó el 8 de marzo, Día de la mujer trabajadora. También de las superheroínas y las asesinas.

Sátira de la vida actual

Tom Perrotta (Nueva Jersey, 1961) es el autor de 'The Leftovers', novela en la que se basó la intensa serie de televisión de HBO. Ahora publica 'La señora Fletcher' (Asteroide), que no es Angela Lansbury. Es una historia mucho más ligera y quizá mejor como novela.

Por su maestría a la hora de la sátira sobre la vida de hoy. Eve Fletcher, divorciada de cuarenta y pocos años con un hijo que se acaba de ir a la universidad, vive en una tranquila ciudad Nueva Jersey y decide aprovechar el tiempo. Se apunta a un curso de "género y sociedad", donde conocerá gente peculiar, empezando por la propia profesora, que antes era hombre y sentía mucha envidia por las mujeres que iban juntas al baño. Eve también cultiva las aplicaciones de citas y descubre el porno en Internet. Material óptimo para otra serie. Pero esta divertida.

Una comedia roja

El escocés Armando Iannucci se ríe de los políticos como nadie. Lo ha hecho con las series 'The Thick of It' y con 'Veep'. Se ha reído de los bobos políticos y de sus, a veces, estrafalarios asesores. Se ríe de gente actual. Ahora lo hace de un personaje del pasado en 'La muerte de Stalin', película basada en la novela gráfica de Fabien Nury y Thierry Robin.

Lo que Iannucci ha escrito y dirigido es una tronchante sátira que tiene lugar en 1953 tras la muerte de Stalin. Una cinta donde el terror y el humor se dan codazos. Humor negrísimo. Vasili Stalin -Rupert Friend, el Peter Quinn de 'Homeland'- dice: "Quiero hacer un discurso en el funeral de mi padre". "Y yo tirarme a Grace Kelly", le responde Kruschev (Steve Buscemi). Molotov es Michael Palin, tan gracioso como siempre. A Ianucci le da igual Westminster, Washington o el Kremlin. Cualquier político puede ser ridículo.

Los tesoros de la cinefilia

Guillermo del Toro es un cinéfilo, cosa que demuestra en 'La forma del agua'. Juan Manuel de Prada también es un cinéfilo, solo hay que leer sus artículos. O leer su último libro. Se trata de 'Los tesoros de la cripta' (Renacimiento), crónica y recopilación de tesoros cinematográficos, de títulos anatemizados, de extravagancias, de rarezas.

Y ahí está reivindicando al Edgar Neville de 'La vida en un hilo' o la chifladura que es 'Boda accidentada', de Ignacio F. Iquino. También al Lubitsch de 'Los ojos de la momia' o a 'La Atlántida' de Jacques Feyder. Un recorrido erudito incluso por el cine que Juan Manuel de Prada considera tendencioso, como el documental 'Morir en Madrid'.

También por obras reconocidas, como 'Freaks' o ‘La noche del cazador’. Lo mejor es cuando se detiene en cosas como 'Una lagartija con piel de mujer' (1971), de Lucio Fulci, "esa obra maestra del cine desquiciado y lisérgico" protagonizada por Florinda Bolkan.

