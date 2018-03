Lara Álvarez: "Me gustaría ser madre, pero cuesta encontrar a la persona adecuada"

12 mar 2018

Lara Álvarez ha viajado junto a Jesús Calleja hasta la península baja de California para recorrer un rally non stop de 1.800 kilómetros, entre otros cuantos retos. Nadar entre tiburones, competir comiendo alimentos picantes o cabalgar en Tijuana, han sido otros de los retos que la presentadora de 'Supervivientes' ha tenido que superar en 'Planeta Calleja'. Pero entre aventura y aventura la presentadora también ha tenido tiempo para hacer algunas de sus confesiones más personales.

Lara Álvarez abrió su corazón desde el minuto uno y habló de su deseo de ser madre. "No me he puesto un límite de edad, sino encontrar la persona adecuada. Con la maternidad no hay bromas. Quiero ser madre, pero quiero encontrar la persona que me de la tranquilidad que, pase lo que pase en mi relación, esa persona puede ser un gran padre para mis hijos", confesaba a Jesús Calleja.

Sobre lo que también ha añadido que su exigencia en el amor es una de las grandes dificultades: "Más que exigente soy inconformista. Hay temas en la vida que conformarse es un error (...) Mi vida ahora es muy completa. No me cierro al amor real. Renuncio al conformismo", aseguraba en el programa.

También ha confesado que no cree en las segundas oportunidades: "Las segundas partes no son buenas. Habitualmente me involucro al 100%, intento que funcione al 300% y, cuando veo que no se encuentra una solución para resolver el problema, se decide romper. Si no encuentras una solución entonces, no lo haces mas adelante. Sufro mucho cuando se rompe una relación. No quiero de mentira, no sufro de mentira".

Pero no todo ha sido hablar de amor, también ha explicado como fueron sus inicios en la televisión. Jesús arrancaba este nuevo programa preguntándole sobre el spot que la lanzó a la popularidad y que también le dio su primera polémica: 'Amo a Laura'. "En aquel momento estaba en una universidad del Opus y me recriminaron el anuncio, porque pensaba que me reía de ellos. Pero era solo un trabajo, estaba haciendo un anuncio como actriz, nada más. Tuvo una repercusión brutal y no sentó nada bien allí, la verdad", y añade: "En primero de carrera tuve la suerte de que Jesus Hermida era mi profesor en tele, y Nieves Herrero lo era de radio. Ella empezaba con un programa de televisión y Jesús me exigió ir al casting para aprobar su asignatura. Tenía 19 años recién cumplidos. Me fue bien, y entonces empecé a hacer concursos y de ahí fui hilando un trabajo con otro".

Su paso a la televisión nacional vino después, con un logro tras otro en la pequeña pantalla que le ha acabado conduciendo a su actual éxito como presentadora de 'Supervivientes'. Pero a pesar de su triunfo como presentadora ha admitido que se considera una "cantante frustrada". Algo sobre lo que ha confesado que es "consciente de las limitaciones de cada uno. Me flipa cantar pero en la intimidad. Si hubiera podido elegir algo, hubiera sido ser cantante".

