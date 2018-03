Leo Messi y Antonella Rocuzzo muestran su primera foto de familia numerosa

12 mar 2018

Ya son familia numerosa. El pasado sábado, Leo Messi daba la bienvenida al mundo a su tercer hijo mientras sus compañeros del Barcelona le ganaban al Málaga 0-2 en el estadio de La Rosaleda.

Si ese mismo día era él quien se encargaba de dar la buena noticia a través de las redes sociales, ayer era su mujer, Antonella Rocuzzo, quién colgaba una foto familiar en su cuenta de Instagram.

El futbolista, ella y sus tres hijos eran los protagonistas de una imagen tierna que se llenaba de comentarios y de 'me gustas' de manera inmediata. "No me alcanza el cuerpo de todo el amor que les tengo. Bienvenido Ciro", se podía leer al lado de la tierna estampa.

Ciro, que es el nombre que han escogido para la criatura, es el menor de los tres hijos del matrimonio. Hay que recordar que Leo y Antonella se convirtieron en padres primerizos con la llegada de Thiago, el 2 de noviembre de 2012, y, casi tres años después, el 11 de septiembre de 2015, venía al mundo Mateo.

