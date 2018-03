Francia Raisa revela que Selena Gómez estuvo a punto de morir tras su trasplante

12 mar 2018

Hace ya cinco meses desde que Selena Gómez anunció públicamente su trasplante de riñón, junto a su amiga Francia Raisa. Una operación que tuvo que realizar a causa del lupus que padece y que le ha unido aún más a su amiga Francia. Desde entonces ambas no han dejado de hablar de lo importante que ha sido el trasplante en sus vidas.

Francia Raisa ha dado unas asombrosas declaraciones durante una entrevista para 'W Magazine', donde confiesa lo difíciles que fueron las horas posteriores al trasplante. "Yo no quería comer ni beber. Y Selena también se sentía mal, pero no le dimos importancia hasta que, después de dormir unas horas, me desperté con un mensaje de Selena en el que me decía que estaba muy asustada".

Según ha contado, el riñón de Francia era muy activo para lo que estaba acostumbrado el cuerpo de Selena y eso provocó la rotura de una arteria de la cantante: "Tuvieron que llevársela al quirófano para operarla de urgencia. Tenían que sacar una vena de su pierna para construirle una nueva arteria que hiciera viable mi riñón. Podría haber muerto si algo se hubiera torcido en esa operación", asegura en la entrevista.

La situación tan extrema a la que se tuvieron que enfrentar, fue la causa de que hicieran pública la noticia varias semanas después de la operación. "Estábamos completamente deprimidas. Solo queríamos ser normales durante varios días y no sentirnos el centró de atención de todo el mundo". Por suerte todo se ha quedado en un susto.

