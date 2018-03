13 mar 2018

Compartir en google plus

Ana Fernández, que actualmente protagoniza la serie de Netflix 'Las chicas del cable', lanzó un mensaje sobre la brecha salarial en el Día Internacional de la Mujer. La actriz publicó en Instagram una imagen con la que aseguraba ser víctima de la brecha salarial. Rápidamente, se entendió que Fernández acusaba a su proyecto actual de establecer diferencias de salario entre los hombres y la mujeres.

Bambú, productora encargada de 'Las chicas del cable', apresuró a asegurar que en la serie de Netflix no existía esa brecha salarial a la que aludía Ana Fernández no existía. El revuelo que se originó entre el cruce de acusaciones de la actriz y la productora llegó a la protagonista de la ficción a publicar una carta de respuesta en la que matizaba sus palabras.

En su escrito, la actriz asegura que cuando hablaba de brecha salarial se refería a sus 10 años de trayectoria y no a un "caso concreto".

En la extensa carta que Ana Fernández publicó este sábado en sus redes sociales, compara su situación con la que viven sus compañeras de profesión en Hollywood y pone como ejemplo la la brecha salarial entre Michelle Williams y Mark Walhberg en 'Todo el dinero del mundo'.

"En 10 años por una cosa o por otra parece que nunca es suficiente, sin embargo he visto que en muchos hombres el ascenso ha sido vertiginoso y en mujeres mucho menos. Eso me entristece y me desalienta", denunciaba la intérprete.

Seguro que también te interesa...

Ana Fernández canta en el nuevo videoclip de su novio, Adrián Roma

Blanca Suárez se refugia en sus amigas tras su ruptura con Joel Bosqued

Ana Fernández: "Nadie está preparado para la muerte de una pareja"

¿Sabías que Ana Fernández es Escorpio? Consulta su horóscopo