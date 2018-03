14 mar 2018

"Esto ha sido una aventura", ha afirmado Jesús Olmedo al preguntarle por su nuevo proyecto. El actor acaba de presentar 'El fantástico hidalgo de la estepa póntica', un documental que plantea una compleja pregunta: ¿existió un Quijote anterior al de Cervantes?. Junto a él, que ejerce como presentador, aparecen también Fernando Guillén-Cuervo, como narrador, y Carlos Hipólito, que hace de voz del ficticio Cervantes.

En los 50 minutos que dura la cinta, con ayuda de expertos cervantinos, se trata de dar respuesta a esa pregunta que podría hacer tambalear nuestras creencias literarias de más de 400 años, jugando a combinar la realidad y la ficción. "Es un documental que te hace reflexionar. En aquella época ya se podía plagiar y se firmaba con seudónimos, a veces incluso árabes", ha afirmado Jesús Olmedo. "El propio Cervantes, cuando escribió el Quijote, que era muy juguetón, planteó la posibilidad al decir: 'no, no, el Quijote no es mío, yo soy su padrastro'. Te crees que es una broma pero, ¿y si no?", ha añadido el actor.

Para Olmedo ha sido una auténtica aventura que le ha llevado por medio mundo, sintiéndose como un verdadero Indiana Jones. Desde zonas poco turísticas de África a rodar bajo cero en Escocia. "Hemos tirado de un hilo que no pensábamos que nos iba a llevar a sitios tan recónditos y con personajes tan dispares", ha afirmado el actor, que ejerció como anfitrión en la presentación del documental.

Jesús Olmedo ha descubierto un mundo nuevo, también profesionalmente: "Es mi primera vez presentando un documental. Llevo más de 20 años como actor y la premisa fundamental es: no mires a cámara. En este caso no solo tienes que mirar a cámara, tienes que contar lo que estás viviendo".

