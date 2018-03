13 mar 2018

Melanie Brown (42) vuelve con su batalla contra su ex pareja Stephen Belafonte (42). Esta vez la integrante de las Spice Girls ha vuelto a enfrentarse con el fin de que su ex no vuelva a ver a su hija mediana Angel (10), fruto de su relación con Eddie Murphy (56).

Y es que, según ha informado 'The Blast', Mel B asegura que "Stephen pensó que sería divertido o educativo ponerles vídeos del ISIS decapitando personas". Ha sido su propia hija, Angel, la que ha confirmado el hecho. Unas imágenes que le habría puesto en repetidas ocasiones y que han acabado por causarle un gran trauma, por el que ha tenido que recibir ayuda psicológica.

"Nos puso a ver vídeos de hombres siendo decapitados con motosierras mientras él cocinaba", ha asegurado también la mayor de las tres hijas de la Spice Girl.

Mel B ha intentado por todos los medios posibles que su ex marido no pueda tener contacto con su hija. A pesar de ello ha intentado contactar con Angel haciéndole llegar un peluche en el que había escondido su número de teléfono.

Aseguran que Stephen Belafonte es un hombre agresivo que cuando alguna de las niñas rompía alguna de las "normas de hogar", como hacer ruido mientras hablaba por teléfono, se volvía agresivo llegando a gritarles muy de cerca.

