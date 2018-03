14 mar 2018

Compartir en google plus

Ana Obregón fue la encargada de poner el broche de oro ayer a la primera edición de 'Ven a cenar conmigo: gourmet edition'. Donde además de demostrar sus dotes para la cocina y de sorprender con un fin de fiesta con strippers incluidos, también recordó una de sus peticiones de mano más peligrosas.

Todo comenzó cuando salió a conversación el tema de las bodas y los matrimonios. Fue en ese momento cuando Ana Obregón confesó que ella nunca se había casado pero que sí había tenido numerosas peticiones de mano. Concretamente recordó la de Davor Suker, con la que por poco termina en el hospital.

"El pobre Davor me puso el anillo en una copa de vino. ¡A quién se le ocurre! Estábamos cenando en Txistu -un restaurante en Madrid- y yo estaba bebiendo vino y hago así y casi me ahogo. Casi tiene que venir una ambulancia porque que se me quedó el anillo encajado", confesaba la anfitriona ante el asombro de sus invitados.

Ana Obregón y Rappel ganadores de la primera edición de 'Ven a cenar conmigo: edición goumet'. pinit

La noche terminó con los dos ganadores en esta edición, Rappel y Ana Obregón. Ambos empataron con las votaciones de sus comensales y se repartieron los 3.000 euros del premio.

Seguro que también te interesa...

Ana Obregón, el nuevo fichaje de 'Paquita Salas'

La falsa gastroenteritis de Ana Obregón en casa de Lucía Etxebarría

Los traumas de Lucía Etxebarría se sirven en frío

Rappel en 'Ven a cenar conmigo': "Hablamos de temas que no han salido aún en la tele"

¿Sabías que Ana Obregón es Piscis? Consulta su horóscopo?