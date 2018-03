14 mar 2018 ángeles villacastin

Pancho Varona es uno de los protagonistas de nuestra historia, un gato de raza global que hace honor con su nombre al guitarrista de Joaquín Sabina.

Tiene dos años y vive con el humorista Goyo Jiménez, su pareja, la fotógrafa Paloma Mefer, y cinco perros.

Corazón Me da la sensación de que Pancho Varona tiene un tamaño enorme.

Goyo Jiménez Pues es un gato, pero no cumple los cánones con que habitualmente se designa a su raza. Se ha criado con perros y, aunque es muy independiente, todos los días hay que darle su festival de mimos, se sube a la cama y tiene que dormir a mi lado.Se ha ganado el cariño de todos. Paloma es muy perruna y los gatos no le llegaban a convencer, pero se enamoró enseguida de Pancho y ahora es pro-gato, incluso le dan un poco de alergia y lo ha superado a base de shock (risas). Hay tratamientos, no ha hecho falta deshacernos de él.

C. Es gato y vive con Lola, la 'border collie' negra, Sella, Mecha, Archival y Trapo, cinco perros.

G.J. Sí, todos se llevan muy bien, Pancho Varona es la mascota de Lola, que la recogimos muy malita, tuvimos que ir a por ella a Valencia. Ha sido Paloma quien la ha sacado adelante, tenía las patas destrozadas y leishmania, la obligaba a comer… Lola es maravillosa se ha adaptado perfectamente a vivir en grupo y es la que vigila la casa.

C. Todos son muy cariñosos y nos saludaron al entrar, ¿cómo decidió tener tantos animales de compañía?

G.J. A mí los animales me han hecho mejor persona. Cuando conocí a Paloma, ella entrenaba a animales para hacer terapia y asistencia. Empezamos a tener perros en casa para trabajar con niños autistas y decidimos abrir la Fundación Akela, le pusimos este nombre basándonos en el personaje del libro de la selva, de Rudyard Kipling.

Desde muy joven me ha interesado mucho la salud mental"

C. ¿Qué filosofía practican?

G.J. Tener animales que ayuden a personas con problemas. Desde muy joven me ha interesado mucho la salud mental. Cómo puede un delfín, un caballo o un perro ayudar a un niño para que su vida sea mejor.

C. ¿Recibe alguna ayuda de las administraciones públicas?

G.J. Hay fundaciones que lo necesitan, pero, en mi caso, decidí sufragarla con mi trabajo. No quiero ir de guay, es algo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. A mí me ha ido muy bien en la vida y me toca devolver. Gandhi decía que conoces a una sociedad por cómo trata a sus animales. Si no tenemos una moral y una ética clara por cómo tratamos a todas las formas de vida, difícilmente nos vamos a respetar nosotros.

C. Vivimos en una sociedad con muchos animales de compañía...

G.J. En el nuevo entorno humano, hay una gran cantidad de gente que vive sola y muchas veces, no tiene otro contacto. Ahora, la soledad es un problema.

C. Usted les ayuda y lo hace con el humor y con programas como 'Orbita Laika' en TVE. ¿Tiene algún proyecto en marcha?

G.J. Carlos Alsina y estoy en el teatro Callao, viernes y sábados, con 'Más difícil todavía', que es un homenaje al mundo del circo. Y los domingos voy a Barcelona, al teatro Borrás, soy mitad madrileño mitad barcelonés. Me tenían que haber usado para dialogar en el tema catalán.

C. ¿Cómo definiría su humor?

G.J. Sócrates, que es mi mayor inspiración, dijo: "Yo solo sé que no sé nada". Los humoristas lo que hacemos es dudar de todo, reírnos de lo que parece maravilloso, de lo que vemos como normal. Ahora estoy escribiendo un libro para reflexionar: ¿por qué no nos reímos?

C. ¿Paloma participa en sus proyectos?

G.J. Somos pareja y socios, tiene una inteligencia privilegiada y una sensibilidad excepcional. Poco hablo de ella para lo que debería hacerlo.

