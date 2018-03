15 mar 2018

La actriz retoma su faceta de presentadora en 'Dicho y hecho', un programa de humor que llega a la noche de los sábados en TVE. Anabel Alonso es 'la jefa' y tiene a su lado, como ayudante, a José Corbacho: "Me hace ilusión tenerle en plan Igor, como en 'El jovencito Frankenstein', a mi servicio. Como se trata de improvisar, más que un trabajo me lo tomo como un juego…".

Una de las cosas que más feliz le han hecho es que sea una mujer quien esté al mando: "Aquí la que tiene ayudante soy yo. Ya me ha pasado en otras ocasiones que la cadena de turno prefiriera a un hombre para el puesto de mando, pero creo que ya es tiempo de que a las mujeres nos den el cargo que nos merecemos. Parece que a algunos hombres todavía les cuesta ver a una mujer como presentadora de un programa de humor".

¿Qué desayuna?

Anabel es un torbellino que no deja de sonreír y no se rinde nunca. Por mucho trabajo que tenga, siempre está dispuesta a colaborar, a tirar del carro para que todo siga adelante: "Es que yo soy muy dispuesta. La verdad es que también soy muy mandona, aunque no lo parezca… Lo malo es que nadie me hace caso. Y mira que lo intento, de verdad, pero creo que se me va la fuerza por la boca. Pero yo soy muy atrevida, muy echada para adelante. Así que, aunque no me hagan caso, yo voy a lo mío".

Viéndola de un lado para otro, atenta a cualquier detalle para sacarle punta, uno se pregunta qué desayuna esta mujer: "¡Si yo soy muy clásica! Nada de cereales ni cosas raras, me tomo mi café con leche con magdalenas. Pero, una cosa, no como 'cupcakes', sino magdalenas de toda la vida. Comería churros, pero por no bajar a la calle me quedo con las ganas…".

'MasterChef Celebrity' ha sido una de las mejores experiencias de mi vida"

Alonso no puede estar más satisfecha de su paso por 'MasterChef Celebrity': "Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Aunque era más duro de lo que parece, me he llevado unos amigos para siempre".

De hecho, en el nuevo programa coincide con Corbacho, pero también con Bibiana Fernández: "Creo que ya podemos decir que somos pareja artística. Somos como Pin y Pon, nos hemos pillado el punto y podemos estar horas de cháchara. Con ella es un no parar, entre las anécdotas que te cuenta y las locuras que se nos ocurren, me lo paso pipa…".

La dinámica

"Esta vida de artista es un poco un delirio. O tienes todo o no tienes nada. Así que no me voy a quejar por tener una buena racha. Soy de las que prefiere hacer cosas antes que quejarse. Ahora, me ha tocado un auténtico joyón de programa: tiene un parte de pruebas grabadas y una parte de plató en la que puedo hacer lo que quiera, porque hay mucha improvisación y estoy acompañada de famosos y profesionales que han pillado el punto enseguida al concurso, así que nos dejamos llevar por el buen rollo. Además, esa parte es en directo, con público, lo que le da una vidilla increíble", cuenta.

Anabel está segura de que los espectadores se van a divertir mucho con las pruebas: "Lo curioso del formato es que, aunque todos tienen el mismo enunciado en las pruebas, cada uno lo interpreta a su manera, lo que da lugar a confusiones y a peleas en plató…".

