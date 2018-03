15 mar 2018

La vida con Antonio Orozco no ha sido justa. Hace tan solo unos meses el cantante tuvo que enfrentarse a uno de los momentos más dolorosos al morir Susana Prat, la madre de su hijo, tras luchar contra una larga enfermedad. Le vimos roto de dolor durante el funeral y todavía está aprendiendo a vivir con su ausencia.

Durante la presentación del documental 'The best day of my life', en el que ha colaborado, el cantante confesó cómo se encuentra en estos momentos: "Estoy en un proceso de recuperación, el trabajo me viene muy bien. Estoy muy feliz por los trabajos tan importantes como estos, están teniendo un hueco importante".

Además del trabajo, su hijo Jan ha sido su gran apoyo y el motivo de su sonrisa. “El mejor día de mi vida con mucha diferencia fue el día que nació mi hijo hace once años. Sin embargo, cuando estaba ocurriendo no lo parecía, pero puedo garantizar que hoy con mucha diferencia es el mejor día de mi vida”, afirmó Orozco.

