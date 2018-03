15 mar 2018

Marta Sánchez visitó 'El Hormiguero' dispuesta a zanjar varios frentes que tenía abiertos. Todavía sigue comentándose, semanas después, que la cantante pusiera letra al himno de España. Por eso, utilizó el programa de Pablo Motos para aclarar todo lo que se ha dicho hasta ahora.

Al primero que quiso mandarle un mensaje, y fue bien clara, fue a Jodi Évole. El presentador de 'Sálvados' acusó a la cantante de tributar fuera de España, algo que muchos creyeron y se dio directamente por buena esa información puesto que la cantante tiene una casa en Miami. "Jordi, querido...Yo que te admiro mucho, he de decirte que mi flor favorita son las peonías rosas para que me mandes un ramo por tu metedura de pata. Tributo en España desde que empecé con 19 años a cantar. Jamás en mi vida he tributado en otro sitio que no sea en mi país", afirmó rotunda Marta Sánchez.

Rápidamente, el presentador respondió en su cuenta de Twitter con un: "Pues marchando unas peonías rosas para @Martisima_SoyYo. Mis disculpas". La rectificación de Évole llenó de orgullo a Marta Sánchez y así lo quiso transmitir en su Twitter: "Me voy a la cama aprendiendo una lección de caballerosidad y de buen gusto con tu gesto. Te honra este mensaje y por supuesto no hace falta que me mandes las flores. Con esto me sacaste una sonrisa después de una semana tan dura en España. Te mando mil besos"

Durante el programa, Marta se mostró orgullosa de haber puesto letro al himno y afirmó: "No voy a ganar ni un solo duro y si se legaliza mi letra, los derechos los voy a ceder a todos los españoles".

Seguro que también te interesa...

Marta Sánchez podría cantar el himno en la Copa del Rey

Marta Sánchez aclara su polémica con el himno español, al que ha puesto letra

Marta Sánchez cobró en "dinero negro" parte del dinero de su posado en 'Interviú'

Sergio Dalma: "A Marta Sánchez se le ha ido la olla"

¿Sabías que Marta Sánchez es Tauro? Consulta su horóscopo