18 mar 2018

La noticia de la desaparición de Carlos Lozano corrió como la pólvora. El presentador rápidamente apareció y todo quedó en un susto con una explicación sencilla: había estado de fiesta. "He estado 40 horas de fiesta y conocí en el after a gente maravillosa que me cuidaron y me mimaron", afirmó en 'Sálvame'.

Ahora era el turno de sentarse en el 'Deluxe' y enfrentarse al polígrafo de Conchita, que dejó en evidencia algunas mentiras y secretos de Carlos Lozano, como por ejemplo que recibió regalos tras una noche de sexo, lo que sorprendió a todos los colaboradores.

Además, tuvo un enfrentamiento con su chica, Miriam, al salir a la luz que le ha sido infiel. "No le he sido infiel, para nada", afirmó el presentador, algo que resultó ser mentira. Ella, muy enfadada, llamó por teléfono y, aunque la comunicación resultó imposible porque se cortaba, en su voz se escuchaba enfado porque su novio no le cogía el teléfono.

Pero no fue el único enfrentamiento que se vivió en el plató del 'Deluxe' durante la visita de Carlos Lozano. El presentador no guarda buena relación con algunos colaboradores como María Patiño, Mila Ximénez, Chelo García Cortés o Belén Esteban, con la que tuvo fuertes enfrentamientos durante su entrevista. "Vete a la porra", llegó a decir Belén. Mila, en cambio, directamente abandonó el plató.

Además, Carlos Lozano también reconoció que, aunque no sea adicto al sexo, cosa que el polígrafo dictamina que sí, disfruta mucho de ello y puede llegar a masturbarse incluso tres veces al día.

