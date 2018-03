18 mar 2018

Siempre ha sido un misterio su edad. Año arriba, año abajo, pero el año de nacimiento de Ana Obregón nunca ha quedado claro. Justo hoy, 18 de marzo y coincidiendo con su 63 cumpleaños (que dice ella que cumple), El Español ha investigado sobre ello.

La publicación ha contactado con una amiga del colegio que ha desmontado una de las mentiras de 'Antoñita la fantástica': "Nunca he visto su DNI, y por tanto no puedo hablar con seguridad y no se me ocurriría, pero lo que sí puedo decir es que compartí clase con ella unos años. Yo nací en 1952 y cumplí en enero 66 años". De tener la misma edad que ella, Ana Obregón cumpliría hoy realmente 66 años.

A pesar de ello, la excompañera de clase de Ana Obregón afirma que la actriz "se habría quitado unos añitos, pero está estupenda, mucho mejor que yo", y la ha recordado como "una niña muy perfeccionista y gran estudiante. Sacaba siempre sobresalientes y era muy graciosa y sociable. Siempre estaba riendo".

Sea como sea, la actriz ha mostrado que ha pasado un feliz cumpleaños junto a sus padres, una de las partes más importantes de su vida y que últimamente han tenido problemas de salud debido a su edad. "Me siento una privilegiada por poder celebrar mi cumpleaños un año más con mis padres y familia", ha afirmado en su Instagram.

Seguro que también te interesa...

Ana Obregón, sobre la pedida de mano de Davor Suker: "Casi me ahogo"

Ana Obregón, el nuevo fichaje de 'Paquita Salas'

La falsa gastroenteritis de Ana Obregón en casa de Lucía Etxebarría

¿Sabías que Ana Obregón es Piscis? Consulta su horóscopo?