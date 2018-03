19 mar 2018 Hugo de lucas

El precio de la fama empieza a resultar demasiado costoso. Se paga con una privacidad cada vez más desprotegida por las redes sociales a través de las que acceden, sin permiso, quienes necesitan escupir su odio desde el anonimato. Jacinto G.H., 43 años, vecino de Albacete, es uno ellos. Durante meses, estuvo enviando a Paula Vázquez (43) mensajes despectivos y amenazantes como este: "Qué tal si te echamos un poco de gasolina en el c... y te metemos fuego, HP". Cambiaba de plataforma social y de nombre de usuario para perseguir a la presentadora con una amargura que ella no entendía, pero ante la que no se amilanó.

Al principio, le respondió en las redes, pero tras amenazarla de muerte y publicar fotos de la fachada de su casa, decidió denunciarlo a la policía, que lo detuvo.

Quien imagine que el acoso de Jacinto responde a algún tipo de enfermedad mental se equivoca. Son muy pocos los casos de psicóticos que crean un delirio de amor o aversión del que forme parte cualquier personaje público, según explica a 'Corazón' la doctora Marta Campo Ruano, jefa del servicio de Psicología del hospital madrileño de La Zarzuela: "Lo más habitual es que sean individuos sin ningún trastorno aparente, pero con rasgos narcisistas que les llevan a pensar que ellos también merecen éxito, poder y admiración. Sentirse cerca o en contacto con un famoso alimenta su ego. Pero si el personaje no responde a sus expectativas o se sienten rechazados por él, reaccionan con violencia verbal, porque suelen tener una muy baja tolerancia a la frustración".

El motivo que Tania Llasera (38) dio a alguno de estos acosadores fue haber ganado peso y su manera de entender la maternidad. "Me han llamado foca. Me han dicho: 'Obesa muérete'. Me han acusado de ser una madre maltratadora. Ha sido un hostigamiento brutal", reconocía Tania, ya casi acostumbrada a convivir con los llamados haters –en inglés, los que odian–, como si su presencia tuviera que ser asumida por quienes hacen de las redes una herramienta de publicidad o de trabajo.

"La realidad es que solo el 3% de las denuncias por algún tipo de 'cibercrimen' llega a resolverse. Desgraciadamente, hay muchas maneras de esconderse en Internet", nos advierte Silvia Barrera, agente de policía en excedencia y experta en seguridad informática, que además ha participado en algunos casos que afectaban a conocidas víctimas.

Eva Hache (45) tuvo la fortuna de estar entre las excepciones. "Yo que tú no saldría sola de casa". "P…. Muérete". "Voy al teatro y te apuñalo delante de todo el mundo". Estas frases eran publicadas en Twitter por un joven de 22 años. Lo pagó con una multa y una ficha policial. Sin embargo, no ha habido castigo para quien, durante semanas, utilizó los agravios más sórdidos y las amenazas más graves contra la periodista Ana Pastor (40): "Ten claro que te voy a matar. Y no es ninguna broma". Después desapareció, dejando en el aire la intimidación. "Llevo mucho tiempo dedicada a estos temas y nunca he visto que este tipo de gente haya llevado a cabo sus amenazas –afirma Silvia Barrera–. Su poder está en la superioridad que le da el anonimato. Los que de verdad quieren hacer daño no lo avisan en Twitter".

"Cuando estás frustrado con tu vida y no tienes la madurez emocional para canalizar esa frustración de una manera sana, es muy posible que proyectes tu odio en los demás", añade la doctora Campo Ruano.

Víctima de esto está siendo Pelayo Díaz (31). Los seguidores de Natalia Ferviú, excompañera en Cámbiame (Telecinco), culparon al estilista y diseñador de haber provocado su marcha del programa tras una discusión en antena. Los más radicales decidieron hacérselo pagar. Hace pocas fechas, Pelayo publicaba un mensaje de auxilio en Instagram dirigido a la Guardia Civil: "Estoy siendo acosado y amenazado de muerte en mi cuenta por un grupo de gente. ¿Cómo debo proceder, por favor?".

Él y todos los que se han convertido en víctimas del ciberacoso tienen dos alternativas: denunciar y confiar en que los 'haters' desistan, o desaparecer del universo virtual. Aunque, estando en el Olimpo, tienes el privilegio de no tener que tolerar nada.

