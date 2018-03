19 mar 2018

Un infarto se llevaba a Juan Gabriel el 18 de agosto de 2016. Uno de los grandes ídolos musicales de México nos dejaba, de manera inesperada, y provocaba un disgusto a lo ancho y largo del mundo.

Sin embargo, desde hace unos días ha comenzado a circular un rumor -bastante macabro- que apunta a que el Divo Juárez -así es como se le conocía- no estaría muerto, sino que habría fingido su muerte y estaría escondido.

La teoría de que habría sido un teatrillo ya la lanzó una vidente, a la que se añadieron las palabras de su amigo Ricardo González asegurando que se encontraba en Las Bahamas, donde se habría refugiado para escapar de las pretensiones que pudieran tener sus hijos con respecto a su herencia.

Ahora, un libro escrito por un exrepresentante del artista, Joaquín Muñoz, vendría a reforzar esta especie de leyenda urbana sobre la no muerte de Juan Gabriel. La obra se llama 'Juan Gabriel y yo, detrás de la muerte' y en él recoge unos correos electrónicos que se habría mandado con él después de la fecha de su muerte.

"Este libro es la muestra de que Juan Gabriel sigue vivo, en el libro vienen cientos de correos electrónicos en los que me he escrito con Juan Gabriel últimamente. Él no ha muerto, el sigue vivo a pesar de que mucha gente no lo puede creer", ha asegurado en una entrevista.

Y añade que Juan Gabriel aparecerá "y le pedirá perdón a su pueblo". Muñoz incide en el hecho de que Juan Gabriel dará las explicaciones pertinentes que pasarían por el hecho de que, si no se hubiese fugado, su familia le hubiese matado.

Como decimos, por el momento no son más que bulos...

