20 mar 2018

Esta mañana, Dulce Lapiedra acudía al Juzgado número 9 de Barcelona para declarar en el juicio que la enfrenta a Julián Muñoz. Una cita hasta la que han llegado por las acusaciones que ella misma había vertido en una publicación, asegurando que había sido víctima de acoso sexual por parte del exalcalde de Marbella.

Pues bien, una vez delante del juez, la que fuera empleada de Isabel Pantoja se ha desdicho-al menos según lo que se publicó- y ha negado que Julián tuviese ese trato vejatorio hacia ella. Dulce, a la salida, se ha amparado en que ella jamás hizo las declaraciones que se publicaron en la prensa.

En ningún momento manifesté esas declaraciones"

"Me ratifico. En ningún momento manifesté esas declaraciones. Estoy enfadada con la revista, por supuesto que sí. También entiendo el enfado de Julián Muñoz, pero reitero lo mismo, no he dicho nada eso", manifestaba ante la prensa que aguardaba expectante a la niñera más famosa de España.

"No voy a hacer más declaraciones. Estoy satisfecha y si no que entreguen la grabación de la entrevista", ha concluido.

