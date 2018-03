20 mar 2018

El concursante de 'OT', Ricky Merino, compartía este lunes en Instagram, por el Día del Padre, una emotiva fotografía con la que recordaba a su padre. Un bonito gesto que ha acabado por convertirse en una auténtica pesadilla para el cantante.

Después de recibir varios mensajes de apoyo, Ricky recibió un mensaje que hizo estallar la guerra entre sus fans. Vicente, el novio de Aitana, también quiso dar su mensaje de apoyo a Ricky, pero los fans del concursante no se tomaron tan bien la participación del novio de Aitana.

Ricky respondió agradecido al mensaje de Vicente, pero sus fans optaron por comenzar a insultarle a través de la publicación.

El 'triunfito' hacía poco después un vídeo, a través de su 'stories', en el que se hizo evidente el enfado con sus fans: "Esto que estoy haciendo ahora es para abrir los ojos a estas personas que se les está yendo de madre. Me estáis insultando y diciendo de todo por privado porque he contestado un mensaje a Vicente. Lo que pase con Vicente no va conmigo, pero en esto sí. Es una foto que he dedicado a mi padre. Lo que no voy a permitir es que sigáis monopolizando un tema que no va con ningún shippeo. Es una foto de mi padre y en eso sí que voy a defenderlo. Parad. Os agradezco vuestro apoyo, pero dejad de seguirme", explicaba enfadado.

Ricky responde enfadado a sus fans, a través de un vídeo en directo. pinit

Aitana también hizo un llamamiento a favor del respeto a través de las redes sociales en apoyo a su compañero Ricky:

@Ricky_ot2017 eres un amor de persona y todo eso es gracias a la educación que te dieron tus padres y tu entorno. Te queremos muchísimo, que lo súper sepaspor favor respeto siempre — Aitana (@Aitana_ot2017) 19 de marzo de 2018

