'American crime story: el asesinato de Gianni Versace se estrenó hace semanas en EE.UU. Por eso sabemos que es buena pero no tanto como el 'American Crime Story' dedicado a O.J. Simpson. Da igual, queremos ver a Penélope Cruz como Donatella Versace. Aunque para oírla en inglés tengamos que esperar al 30 de marzo, que es cuando la serie llega a Netflix.

Porque, sorprendentemente, Antena 3, que comparte los derechos de emisión de la serie de FX, se ha adelantado a la plataforma y la estrena hoy 18 de marzo. En nueve capítulos se recrea el asesinato en 1997 de Gianni Versace en Miami, teniendo como base el libro 'Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace and the Largest Failed Manhunt in U.S. History', escrito por Maureen Orth. Edgar Ramírez es Versace; Darren Criss, Andrew Cunanan -el asesino-; Ricky Martin, Antonio D’Amico -el novio del diseñador-, y Penélope, la rubia mutante.

Hombres, hombres, hombres

Después de 'Tú no eres como las demás madres', Errata Naturae publica 'Hombres', de Angelika Schrobsdorff (1927-2016). Otra novela autobiográfica. En esta narra la educación sentimental de Eveline Clausen, hija de padre alemán y madre judía, que vive intensamente durante la Segunda Guerra Mundial.

Al acabar nada es igual y mucho menos ella. Una mujer que vive como si todos fueran su último día, sin ninguna cortapisa moral. Si Mia Farrow se evadía de la realidad yendo al cine en 'La rosa púrpura del Cairo', Eveline se evade con hombres, con distintos tipos a los que pide amor, pasión o escape. Todos decepcionantes. Una novela cruda articulada a partir de sus relaciones con esos hombres.

El adefesio escribe muy bien

La extraordinaria literatura de Edna O'Brien también deslumbra en sus memorias. Su primera novela fue 'Las chicas del campo' (1960), donde reivindicaba la independencia de las mujeres en un ambiente poco propicio. Hubo tal escándalo que el libro fue quemado en su pueblo.

En 'Chica de campo', que es como se titulan sus memorias, escribe: "Hace dos veranos se inauguró una placa en mi honor en una de las columnas que daban al camino viejo. A diferencia de los tiempos en que se me consideraba poco menos que una Jezabel debido a mis libros, ahora el párroco declaraba desde el altar que era un honor tenerme allí".

La escritora irlandesa nacida en 1930 va en sus recuerdos del presente al pasado: "Fui una niña fea; tan fea, que cuando el hijo de la pareja que vivía en la casa del guarda, Ger McNamara, capitán del Ejército irlandés, vino a felicitarla, mi madre le dijo que yo era tal adefesio que no podía enseñarme, y me mantuvo oculta bajo la colcha roja de espiguilla". Por las páginas, aparecen Jackie Onassis, Robert Mitchum o Marguerite Duras en un relato más apasionante que las novelas.

Lo suyo es puro teatro

Otra serie de instituto. El profesor Lou Mazzuchelli -Josh Radnor, el famoso Ted Mosby de 'Cómo conocí a vuestra madre'- decide hacerse cargo del grupo de teatro de su centro escolar y pronto contagiará su pasión a los alumnos. También al pueblo en el que residen. Otra protagonista es Rosie Perez. A ellos se añaden los jóvenes Auli'i Cravalho -la voz de 'Moana', esa película que en su versión española se tuvo que llamar 'Vaiana'- y Shannon Purser, la pobre Barb de 'Stranger Things'.

El nuevo drama de la NBC, que aquí emite Movistar Series, parte de la novela 'Drama High' de Michael Sokolove, basada en hechos reales. Sokolove escribió en su libro sobre una temporada en el verdadero instituto Harry S. Truman y su programa de teatro, reconocido en la industria del entretenimiento.

Este nuevo 'Glee' lo han desarrollado Jeffrey Seller -el productor del musical 'Hamilton'- y Jason Katins -productor ejecutivo de la estupenda serie de televisión 'Friday Night Lights'-. Buenas referencias.

