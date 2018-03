21 mar 2018

Dulceida es morena. Más bien castaña. O lo era... A diferencia que su amiga Laura Escanes, ella no nos tiene acostumbrados a grandes cambios. La influencer pasó de una larga melena con mechas a una por los hombros, algo que resultó ser poco sorprendente.

Pero esta vez ha ido más allá. Dulceida ha comenzado compartiendo en sus stories su entrada en la peluquería, pero nadie esperaba el resultado final. "Mi sueño siempre ha sido ser rubia. Y aquí tenéis la demostración de por qué nunca me lo he hecho… No me puede quedar peor. Estoy feísima", ha escrito mientras lucía una media melena rubio platino.

Por suerte, según ella, porque para gustos los colores, ha sido solo una broma y se trataba de una peluca. Lo que sí ha hecho ha sido aprovechar su paso por la peluquería para ponerse extensiones, como también ha hecho Ana Fernández. Porque parece que, el pelo infinito vuelve a estar de moda.

La influencer, de rubia. pinit

