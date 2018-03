21 mar 2018

Volcada en el rodaje de un documental sobre la explotación de las mujeres, Mabel Lozano no solo ha ganado experiencia con los años sino también sinceridad y libertad para hablar de todo lo que le concierne e, incluso, abordar asuntos aún hoy tabú, como la menopausia y sus consecuencias.

Hablamos con ella para demostrar, una vez más, que no se corta. Sea el tema que sea.

Corazón Seguramente no habrá muchas personas como usted dispuestas a prestar su imagen para hablar del láser MonaLisa Touch que, además de otras propiedades, ayuda a prolongar y mejorar la vida sexual al recuperar la funcionalidad y lubricación de la zona vulvovaginal.

Mabel Lozano Te reconozco que no sabía ni que existía este láser y me parece la revolución femenina. De entrada, pienso que hay que hablar de forma clara de la menopausia, del rejuvenecimiento vaginal. porque parece mentira que a las mujeres les siga dando vergüenza hablar de todo lo relacionado con la menopausia o ni tan siquiera reconocer que la han pasado. Hay pudor y tabú.

C. ¿Será porque cuesta reconocer que una se hace mayor ante la idea de que siempre hay que reconocerse joven?

M.L. Totalmente. Es asumir que ya no tienes la capacidad reproductora y que entras en otra etapa de la vida. Nuestras abuelas se morían muchas antes de la menopausia, porque fallecían jóvenes, pero hoy hay que entender que las mujeres vamos a estar casi la mitad de la vida con menopausia, y de ahí que haya que mejorar la calidad de vida. Las amigas nunca reconocen que han entrado en ese periodo y es porque seguimos con esa idea de que tenemos que estar siempre estupendas y jóvenes.

C. Es como la leyenda de que a una mujer con menopausia se le pierde el apetito sexual.

M.L. Son ideas falsas que se rompen hablando sin pudor. Al revés. La sexualidad es maravillosa porque ya no está unida al miedo de un embarazo. Puede haber otros síntomas de la edad y los partos, como sequedad, pérdida de orina… y con este láser, que no duele, te ayuda a mejorar de manera rápida. Yo me lo he hecho por prevención y estoy encantada. Aún no tengo esos síntomas, pero indudablemente llegarán con la edad por eso hay que cuidarse. Antes, a una mujer con 60 años le daba vergüenza decirle a su ginecólogo que sentía dolor con las relaciones sexuales porque la miraban como si hiciera algo extraño. Hoy eso está cambiando, pero hay que cuidarse por dentro igual que por fuera.

C. levamos un año en que ha habido un resurgir de la revolución de la mujer en distintos mundos. ¿Cómo lo está viviendo?

M.L. Involucrada y desde la alegría. Estoy en un círculo de confort en el que no siento la brecha salarial pero hay que hacerlo precisamente por las que si lo tienen: esas mujeres que veo en el metro volver a sus casas después de largas jornadas de trabajo y tienen que hacer todas las labores del hogar. Hay que acabar con las tratas, las manadas, los burkas… las mujeres siguen siendo las más vulnerables.

Ahora es más un te amo que un te quiero"

C. De jovencita trabajó en el mundo de la moda y televisión. ¿Vivió situaciones incómodas?

M.L. No las he vivido, pero no soy ajena a que le ha pasado a otras.

C. Madre de un niño y niña de 16 años, supongo les educará en los términos de igualdad.

M.L. La educación es fundamental, yo diría que lo más importante y en mi casa, se educa en la igualdad. Jacobo y Roberta tienen las mismas responsabilidades.

C. ¿Su marido está en esa línea?

M.L. Mi marido es un padre maravilloso y de ahí que lo mejor que tiene es cómo ha asumido su responsabilidad, algo que considera importantísimo y que le hace feliz porque los ama. Siempre se ha organizado para poder bañarlos, porque le parecía el mejor momento del día. Hay que cambiar muchos de los roles de las madres que siguen apareciendo en la publicidad, películas… por eso es fundamental que las mujeres estemos en la construcción de las historias para que dejemos de ser las hijas y esposas y salgan las mujeres reales de hoy.

C. En estos momentos rueda un largometraje sobre un proxeneta.

M.L. Sí. Es un documental contado en primera persona por uno de los grandes verdugos de la trata de blancas. Es una denuncia a todo lo que está pasando con tantas mujeres y se permite.

C. Ha dicho que los puteros son tan responsables como los proxenetas.

M.L. Son cómplices porque sin clientes no habría trata ni prostitución.

Con la menopausia, la sexualidad es maravillosa porque ya no está unida al miedo de un embarazo”

C. ¿Habría que legalizar la prostitución?

M.L. Para nada. Ya se ha hecho en otros países y se ha visto que no beneficia a las mujeres y sí a los proxenetas que les da patente de corso y una herramienta de legalidad para seguir con la trata. ¿Pero realmente queremos una sociedad donde las mujeres se puedan comprar y vender?

C. ¿En la sociedad actual se entiende que haya clientes de la prostitución?

M.L. El sexo de pago es muy barato en cuestión económica y afectiva. Hay mujeres que se venden hasta por cinco euros. Los jóvenes están llegando al sexo de pago a una edad cada vez más temprana. Consumen porno de una manera brutal y flaco favor ha hecho internet. Hay que educar que la trata es un delito y que los consumidores contribuyen.

C. ¿Ha recibido muchas amenazas por sus trabajos de denuncia?

M.L. Si las he recibido, nunca lo diría porque no quiero desviar el foco de lo que es importante.

C. Como buena autónoma, tiene que sacar horas al día de todas partes. ¿Cómo se arregla?

M.L. Como puedo. Los autónomos somos los más rentables porque ni nos ponemos enfermos ni descansamos. Intento planificar mis jornadas de trabajo pero no siempre puedo y con Eduardo me organizo para que uno de los dos pueda estar con los niños.

C. Llevan ya 20 años de matrimonio, todo un récord.

M.L. Sí. En estos años hemos pasado como todas las parejas, por nuestros momentos y los problemas que dan los hijos, pero lo mejor es que yo hoy no entendería mi vida sin Eduardo, un hombre maravilloso. Lo importante es cuidar la relación. Nos volcamos en el trabajo y en los hijos pero hay que sacar tiempo para estar con la pareja.

C. ¿Después de 20 años aún siente la misma pasión por su esposo?

M.L. Lo bonito de las relaciones es cómo evolucionan. No tienes ese cosquilleo en el estómago de los primeros momentos pero le quiero muchísimo más y no porque sea el padre de mis hijos sino porque es el compañero de mi vida y tenemos una complicidad increíble que no compartíamos hace 20 años. Lo de ahora es una pasión por ese andar juntos y sentirnos apoyados el uno con el otro. Ahora es más un te amo que un te quiero. El amor en palabras mayúsculas solo se consigue con el paso del tiempo.

