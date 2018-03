22 mar 2018

Compartir en google plus

Jesús Calleja ha preocupado y mucho a sus seguidores en Instagram con una de sus últimas publicaciones. Una publicación que muchos han definido como triste y en la que se puede ver un bonito paisaje que ha acompañado con un amplio texto.

"Hay días en los que cuesta más recargar fuerzas y encontrar motivación; aun así yo no soy de los de conformarse, así que siempre ando poniéndome retos nuevos… Ir a la montaña siempre es uno… así que me fui a las Sierras de Paramera y Serrota. Que además de ser alucinantes, me inspiran y uno sale renovado", escribe el presentador de 'Planeta Calleja' (Cuatro) en su cuenta.

La publicación se ha llenado rápidamente de comentarios en los que sus seguidores le dedican numerosos mensajes de ánimo y apoyo al presentador de Cuatro.

Seguro que también te interesa...

Jesús Calleja se emociona al recordar su hermano, fallecido de cáncer

Las lágrimas de Jesús Calleja en 'Desafío Extremo'

Lara Álvarez supera una de sus mayores fobias junto a Jesús Calleja

Bertín Osborne: "Sufrí más la muerte de mi madre que la de mi primer hijo"

¿Sabías que Jesús Calleja es Aries? Consulta su horóscopo?