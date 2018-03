22 mar 2018

Hace un par de meses, el 'unfollow' de Joel Bosqued a Blanca Suárez daba la voz de alarma sobre una ruptura. La pareja de actores parecía poner fin a una relación sentimental que, sin embargo, les ha dejado una amistad.

Hablamos de buena relación porque él era visto hace unos días saliendo de casa de ella. Y no, no porque vayan a retomar su noviazgo, ya que él acudió en compañía de una chica y, además, la actriz no se encontraba en el domicilio.

No sabemos qué es lo que hizo en el interior de la casa, porque algunos medios habían especularon con la posibilidad de que acudiera a recoger sus efectos personales, pero lo cierto es que salió del inmueble con las manos vacía.

Lo que sí se sabe es que acabó coincidiendo con su ex, ya que ella llegó del rodaje de la tercera temporada de 'Las chicas del cable' mientras él aún permanecía en esa casa de la que vimos salir a Blanca, hace un par de semanas, muy bien acompañada por Mario Casas -unas imágenes que ofreció en exclusiva la revista 'Corazón-.

