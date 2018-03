22 mar 2018

Tal y como ha informado esta mañana en 'El programa de Ana Rosa' Beatriz Cortázar, Julián Muñoz ha tenido que ser ingresado de urgencia en el hospital de Algeciras como consecuencia de una subida de tensión.

Look se ha puesto en contacto con su hija Elia que ha contestado que lo único que sabe es que "desde el CIS le han llevado a urgencias porque se encontraba mal". Y añadía: "Aún no he podido hablar con él por lo que no sé más".

Julián, que ya tuvo complicaciones de salud durante su estancia en prisión -motivo por el que pidió un tercer grado que se le suspendió hace unas semanas-, fue internado en el Centro de Inserción Social a finales de enero. El motivo fue un vídeo que publicó 'El Español' en el que se le podía ver bailando sevillanas.

