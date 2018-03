22 mar 2018

A finales de la semana pasada se conocía que la Fiscalía pedía cinco años de prisión para Xabi Alonso por sus problemas con Hacienda. Ayer, el exfutbolista aparecía por primera vez en público y no tenía problemas en hacer unas declaraciones sobre el asunto.

Fue en la V Edición de la Cena Pirata, celebrada en el Casino de Madrid y organizada por su excompañero Esteban Granero, donde manifestó: "No estoy preocupado porque tengo la seguridad y la convicción de que todo lo he hecho bien".

Y añadía con mucha seguridad: "Lo he ido demostrando paso a paso, he colaborado, no he ocultado nada. Eso es lo que me da la tranquilidad".No me preocupa porque sé que acabará bien".

Xabi comenzó a ser investigado en 2016, tras una denuncia interpuesta por la Agencia Tributaria. A pesar de que, meses después, la causa se archivó, el pasado enero se decidió reabrirla.

