23 mar 2018

Las bajas temperaturas de una primavera que ha llegado fría a Madrid no fueron impedimento para que la alfombra roja de la Global Gift Gala se desplegara en el exterior del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Por ella desfilaron actrices, cantantes y 'celebrities', de largo, pero con grandes escotes, vestidos sin mangas o transparencias.

Norma Ruiz fue la encargada de presentar "con mucha ilusión" esta gala que apoyaba a las Fundación Querer, Global Gift y Colección Thyssen Bornemisza. La actriz posó en el 'photocall' con su chico, Bosco James, con el que se siente "feliz" y con el que no descarta una boda a corto plazo. "Si surge... ¿por qué no? Yo no lo descarto", afirmó.

Pero, sin ninguna duda, las estrellas más esperadas de la noche fueron Pamela Anderson y Anastacia. La mítica actriz 'sex symbol' de 'Los vigilantes de la playa' acudió como embajadora de la Fundación Global Gift, un puesto que antes pertenecía a Eva Longoria y que, debido a su avanzado embarazo, no pudo ocupar esta vez. "Eva está feliz con su embarazo. La echamos mucho de menos aquí", afirmó María Bravo, anfitriona y fundadora de Global Gift.

Con un ajustado vestido marrón y una gran sonrisa, Pamela Anderson comentó cuál es su implicación en las diferentes causas solidarias: "Intento ayudar en todo lo que puedo…Estoy vinculada con la defensa de los animales desde que era muy joven. Fue así como empecé, pero luego te das cuenta de que todo está conectado. La crisis de los refugiados es algo que está muy por encima de todo y creo que es un problema poco comprendido", afirmó.

Al grito de "Anastacia, Anastacia", la cantante estadounidense, ídolo pop de comienzos de siglo, hizo su aparición en la alfombra roja vestida con una chaqueta torera que lució con un divertido paso muy flamenco. Siempre ha sido una mujer con gran carima.

Durante su aparición ante los medios españoles no fue diferente, demostrando el 'feeling' especial que le une a nuestro país: "España entiende mi pasión, porque vosotros estáis llenos de pasión, amor y energía. Puedo ser yo misma todo el tiempo, y se entiende, porque siempre que sigáis teniendo siesta, podréis manejarme".

También habló del motivo que le llevó hasta la capital en una noche tan fría: "Nos sentimos honrados de rendir homenaje a la gente que no son las típicas estrellas que salen siempre en las revistas. Son héroes no reconocidos, pero que marcan la diferencia en la vida de todos. Esta noche tenemos un montón de cosas fantásticas organizadas que contar a todo el mundo y daros a conocer todas las causas para las que estamos recaudando fondos".

La cantante sigue con su lucha por "la paz en el mundo". Explicaba: "Es una gran lucha, pero no hay nada de malo en continuar intentándolo. Siempre que sienta que estoy dando un poquito de amor a todo el mundo… quizá el mundo sea un área muy grande, pero soy paciente".

La presencia de Bustamante y Echevarría

Otras invitadas de la Global Gift Gala fueron las cantantes de la primera edición de 'Operación Triunfo', Natalia, Chenoa y Rosa López, que se mostraron entusiasmadas con la idea de volver a coincidir con Anastacia tras su visita a la academia cuando eran jóvenes e inexpertos.

Fueron excompañeras y son ahora amigas de David Bustamante en el concurso que les catapultó a la fama y, aunque no quisieron opinar sobre el divorcio del cantante y Paula Echevarría, sí quisieron mostrar públicamente su apoyo. "Creo que en estos momentos ellos querrán su intimidad. Él sabe que para cualquier cosa siempre nos tendrá, somos como hermanos", afirmó Natalia.

Y añadió: "Entiendo ese vacío del que él ha hablado, cualquier persona sentiría un vacío así tras dejar a su pareja después de tantos años". Rosa apostillaba: "Él está bien y está currando. Los veo bien a los dos".

De amores y desamores también habló Fiona Ferrer, que apoyó a su amigo Feliciano López en su idea de volver a creer en el amor y en el matrimonio tras su divorcio de Alba Carrillo, como contó en la entrevista de 'Vanity Fair' publicada recientemente. Ella tampoco pierde la esperanza de volver a enamorarse y encontrar al "ser maravilloso" de su vida.

