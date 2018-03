23 mar 2018

Todo sucedió de forma muy rápida. A última hora del pasado jueves, 15 de marzo, en la T1 del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid y casi sin darse cuenta, Tim McKeague , el novio ‘yogurín’ de Carmen Martínez-Bordiú, se veía privado de libertad en las dependencias policiales del aeropuerto. Tres horas después, el 'coach' fue liberado aunque, eso sí, acusado de un delito contra la seguridad del Estado.

Se le señala como responsable de una agresión a un policía con el que, al parecer, forcejeó después de no poder subir a un avión, de Ryanair, con el que pretendía viajar a Holanda. La compañía sostiene que Tim intentó acceder al interior de la aeronave con la puerta de embarque cerrada y que, tras informarle en reiteradas ocasiones de que su comportamiento ponía en jaque la seguridad del vuelo, opuso resistencia y mantuvo un agitado enfrentamiento que fue mayor y "desproporcionado" con los policías, que se presentaron 'ipso facto' en el lugar.

A los tribunales

Tim se quedó sin volar. Y con ello, sin poder realizar un viaje que, para él, era altamente sentimental. En su destino, iba a reunirse con unos amigos con los que mantiene una estrecha relación después de cuatro años de convivencia. Era el plan perfecto mientras que Carmen disfrutaba de unos días de descanso en Papúa, uno de los tesoros casi vírgenes que esconde el Pacífico Sur.

Vamos a luchar para que se reconozca que no han actuado bien"

Ofendida y tremendamente enfadada, Martínez-Bordiú no dudó en responder a la llamada de Corazón para romper una lanza a favor de su novio. La confianza en él es tan ciega que está convencida de que el juicio rápido al que será sometido en los próximos días le será favorable: "No puede ser de otra manera. Le han tratado como a un delincuente y él no es nada de eso. Esa compañía, con la que yo también he tenido problemas, ha pinchado en hueso, porque se han equivocado de persona y de comportamiento. Vamos a luchar para que se reconozca que no han actuado bien", declara a Corazón.

Carmen insiste en que la situación se ha desbordado en los medios de comunicación y que buscará la verdad a través de los tribunales: "Los abogados están con este asunto, porque fue una cosa sin demasiada importancia. Eso sí, vamos a demandar para que se reconozca la verdad de lo que ha sucedido", dice con tono beligerante. Sin duda, está claro que el apoyo al hombre que ocupa su corazón es total.

Y más ahora, cuando tiene la convicción de que "cada vez hay menos libertad. Hay gente que, abusando de su autoridad, se pasa y luego todo acaba politizándose".

