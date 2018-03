23 mar 2018

Con un comunicado en su cuenta de Facebook, Céline Dion ha anunciado que se ve obligada a cancelar su gira para pasar por el quirófano. La culpa la tiene una dolencia en su oído, en la trompa de Eustaquio, con la que lleva lidiando un año y medio y que ya no es capaz de calmar.

"No he tenido muy buena suerte últimamente ... He estado esperando volver a hacer mis 'shows' y me sucede esto... ¡Simplemente no puedo creerlo! Me disculpo con todos los que planearon viajar a Las Vegas para ver mi concierto. Sé lo decepcionante que es, y lo siento mucho", ha querido pedir perdón a sus fans.

Dion hace hincapié en lo de los viajes, porque si bien la organización devolverá el importe de las entradas, ya ha avisado que no se responsabilizará de las reservas de hoteles y de los billetes que tengan todos los que iban a asistir al espectáculo.

Céline ha tenido que cancelar todos los conciertos entre el 27 de marzo y el 18 de abril, por lo que espera estar lista para subirse de nuevo al escenario a finales del mes que viene.

