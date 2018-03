23 mar 2018 alessandra pagliacci/anita guerra

Anoche, el Museo Thyssen abrió sus puertas y desplegó la alfombra roja para recibir a los invitados de la Global Gift Gala Madrid. Una cita solidaria, organizada por María Bravo y que contó con Anastasia y Pamela Anderson como grandes reclamos internacionales.

Uno de los personajes de nuestra crónica social que no falla cuando el trasfondo es benéfico, es Fiona Ferrer. Y allí estaba, sobre todo, como ella dijo, por apoyo a la Fundación Querer -detrás de la que está Pilar García de la Granja-.

Además de hacer hincapié en que ella siempre colaborará con esta fundación cuando la llamen, Fiona hizo frente a las preguntas que se le realizaron sobre 'Cámbiame', el espacio de Mediaset por el que tuvo un paso fugaz.

Lo primero que hizo, fue aclarar por qué, de repente, había desaparecido de pantalla. "Durante un mes y medio pude ir todos los días. Luego cambiaron el formato y los horarios y me era totalmente imposible. De hecho, mañana veré a Pelayo, que me voy de viaje y coincideremos. Con ellos de maravilla, pero es que me era imposible seguir".

Para seguir, dio su opinión sobre la cancelación definitiva del programa, mostrando su pena: "Me da mucha pena que se cancele, no solo por el formato en sí, sino por toda la gente que hay detrás: técnicos, maquillaje, sonido… que son fantásticos. He hecho amigos, me lo he pasado muy bien y ha sido una experiencia maravillosa".

Lo de Alba fue una polémica de cinco minutos"

Y, por supuesto, no tuvo reparos en pronunciarse sobre ese enfrentamiento con Alba Carrillo, al que quiso restar importancia. "Lo de Alba fue una polémica de cinco minutos, no pasó nada. Ojalá todas las polémicas fueran así", zanjaba el asunto.

Hablando de Alba, se quiso conocer su opinión sobre esa entrevista que ha dado el ex de la modelo y amigo de la estilista, Feliciano López. En ella, ha confesado que, a pesar de todo, sigue creyendo en el amor y en el matrimonio.

Fiona, confesaba no haber visto la entrevista, pero apoyaba esa teoría de Feli de seguir siendo un romántico a pesar de haberse llevado un golpe de desamor. Es más, recordaba que ella ha estado casada, se divorció y, si aparece alguien, estará encantada.

Pero, ¿existe alguien en la vida de Fiona en estos momentos, "un ser maravilloso", como ella decía? "Sí, hay varios. Que no os lo cuente no quiere decir que no lo haya".

Seguro que también te interesa...

Fiona Ferrer zanja la polémica con Alba Carrillo

Pelayo defiende a Fiona Ferrer tras la 'pullita' de Alba Carrillo en redes

El ataque de Alba Carrillo a Fiona Ferrer

¿Está Alba Carrillo detrás de la desaparición de Fiona Ferrer de 'Cámbiame'?

Anastacia llega a Madrid a golpe de taconeo flamenco