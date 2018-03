23 mar 2018

Ayer amanecíamos con la entrevista que Franciska, cantante y madre de Rebeca Pous, ofrecía a 'El Español'. Y con ese titular en el que aseguraba que, la autora del tema 'Duro de pelar', era hija del fallecido Jesús Hermida.

Por supuesto, desde ese momento, Rebeca se convirtió en una de las personas más buscadas de este país. Y, claro, ella se debe al programa del que come: 'Cazamariposas'. Allí fue donde, anoche, mostró su primera reacción tras el terremoto que causaron las palabras de su madre.

Esta sostenía que nunca había hablado con detalle del tema con su hija y, ayer, Rebeca confesó que ayer habían "hablado después de la que se ha montado…". Bastante descolocada por los hechos, la artista aguantó el chaparrón como pudo.

Hasta que me muera, soy hija de José María Pous"

"La historia es de mi madre, que le pregunten a ella… han dicho que las dos estamos metidas en esto, ¿pero qué me estás contando?", revelaba con cierto tono de indignación ante las informaciones que habían surgido a lo largo del día.

Además, dejaba muy clara una cosa: "Yo, hasta que me muera, soy hija de José María Pous. Lo demás me importa una mierda". Y añadía al respecto: "Cuidé de mi padre 16 años cuando enfermó, dejé mi profesión en Latinoamérica y para mí es mi padre".

Rebeca Pous durante la explicación que dio en 'Cazamariposas'. pinit

"No se si habrá otro biológico, y si fuera este señor al que admiro, o el vecino del sexto, me parecería bien. No va a cambiar nada mi vida, ni quiero nada, ni voy a buscar nada. No quiero un apellido", concluía.

Seguro que también te interesa...

La madre de Rebeca asegura que el padre de la cantante es Jesús Hermida

¿Sabías que Rebeca Pous es Escorpio? Consulta su horóscopo?