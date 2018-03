24 mar 2018

Fueron los años de los Beatles, de Pink Floyd, Richard Avedon y Twiggy. También fueron el escenario perfecto para que en las orillas del Támesis se desarrollara lo que más adelante conoceríamos como el Swinging London, una etapa de florecimiento de la cultura y de ruptura con el sistema de clases. Los años 60 fueron una época de innovación músical, de arte y de novedades.

El término lo acuñaría Diana Vreland, editora de 'Vogue UK', en 1965, al decir que Londres era Swinging, vamos, que estaba a la moda. Y es que, efectivamente, lo estaba en todas las disciplinas artísticas. Todo el que quería ser alguien tenía que estar allí en esa época. Y en medio de esa vorágine apareció él: el joven Michael Caine.

El actor, de 84 años, presenta estos días en los cines 'My Generation', un documental que repasa en primera persona una época convulsa, positiva y colorista que él vivió como estrella de la gran pantalla, pero sobre todo como londinense, porque la vida del actor está inevitablemente unida a la de la ciudad que le vio nacer. Quizá por eso ha invertido los últimos seis años en el proyecto que acaba de llevar a la gran pantalla junto al director David Batty.

El documental, que ya se exhibió en el festival de Cine de Venecia, repasa los acontecimientos más destacados de la época en la ciudad. Lo hace vinculándolos con momentos de la vida del actor, que entonces se acababa de divorciar de la que fue su primera mujer, Patricia Haines, y con decenas de entrevistas que dejan patente el espíritu hedonista y rupturista de los jóvenes de la época.

Según contaba Caine estos días en 'The Independent', uno de los aspectos que más le llamó la atención mientras grababan el documental fue el alto nivel educativo de todos esos iconoclastas. Para él, hijo de un pescador irlandés, afincado en la zona de southbank, era chocante. Sin embargo, pese a que la elitista educación recibida por los artistas no sirviera de mucho para los nuevos estándares, confesaba que "todas y cada una de las personas que conocí se convirtieron en ricos". Él, pese a sus orígenes humildes, acabó también con una buena formación académica y recibiendo en el año 2000 un honor reservado para unos pocos: ser nombrado caballero del Imperio británico.

Pero eso sucedió cuatro décadas después del Swinging London que ahora recuerda acompañado por algunos de los protagonistas de la época: integrantes de Los Beatles y los Rolling Stones, Mary Quant -creadora de la minifalda- y la actriz Joan Collins hacen su aparición en el documental. Pero no se confundan, lo repasa todo sin la añoranza de quien piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor. "No siento nostalgia. Nunca miro atrás. Me siento extraodinariamente afortunado, no con respecto a mi talento ni nada de eso, sino por el tiempo que me ha tocado vivir".

