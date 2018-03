25 mar 2018

Compartir en google plus

"Quiero que mis hijos tengan lo que yo no pude tener" o "trabajo para dejarles la vida solucionada" son algunas de las frases que escuchamos a los padres sobre la herencia que quieren dejar a sus hijos con la intención de ayudarles. Pero, ¿y si ese patrimonio provoca que se conviertan en vagos y caprichosos o caigan en adicciones? ¿Se puede desheredar a los hijos?

Según el abogado Juan Manuel García Sánchez, en España, existe la legítima y solo se puede hacer en casos muy extremos como "maltrato o haber alegado la falta de alimentos al padre o descendientes, pero tiene que haber una sentencia o denuncia que lo fundamente". Por este motivo en nuestro país apenas existen casos de este tipo, todo lo contrario a lo que ocurre en Estados Unidos, donde prima la libertad al legar los bienes.

"Allí se mantiene el derecho al cónyuge, sobre todo de los bienes que se forman durante el matrimonio. De ahí que sean tan famosas las capitulaciones matrimoniales", cuenta el abogado. Así en EE.UU., son frecuentes los casos de celebridades que no dejan su patrimonio a los hijos.

Los últimos en manifestar esta intención son los actores Asthon Kutcher y Mila Kunis, que no quieren que sus pequeños, Wyatt y Dimitri, se conviertan en niños sin aspiraciones en la vida. "No vamos a dejarles dinero. Lo donaremos a causas benéficas", dijo Kutcher. Aunque luego matizó: "Si quieren montar un negocio, invertiré siempre que haya un buen plan detrás. Pero no queremos que se abandonen a esperar una herencia".

También va a hacer lo propio otro estadounidense, el multimillonario Bill Gates, que destinará gran parte de su fortuna a su fundación: "Mis hijos necesitan valorar la importancia de su trabajo y lograr sus metas por sí mismos".

A la caridad

Jackie Chan no piensa dejar ni un céntimo a su hijo Jaycee, que tiene problemas con la justicia y con las drogas, y donará el dinero a la caridad: "Si él es capaz, podrá ganar su propio dinero. Y si no lo es, estaría malgastando el mío".

Probablemente Chan cumpla su palabra como ya lo hicieron en su día los fallecidos actores Jerry Lewis y Philip Seymour Hoffman. El primero desheredó a los hijos fruto de su matrimonio con Patti Palmer, y dejó su fortuna a su segunda esposa, Sandee Pitnick, y a la hija que adoptaron. El segundo dejó como heredera a Mimi O’Donnell, su expareja y madre de sus tres hijos, para que estos no se malcriaran.

"l testador puede disponer libremente de sus bienes y derechos sin que existan herederos forzosos" garcía sánchezAbogado

En Gran Bretaña, donde, según el abogado García Sánchez, "el testador puede disponer libremente de sus bienes y derechos sin que existan herederos forzosos", también encontramos numerosos casos. Como ejemplo, Elton John, que no piensa dejar todo su patrimonio a sus dos retoños para no maleducarles aunque está valorando la forma de hacerlo: "Quiero dejar a mis niños una buena situación financiera. Pero darles todo lo necesario y más les arruina la vida".

En cambio, su colega Sting ha optado por gastárselo en vida: "No quiero dejarles una fortuna. Tienen que trabajar". En cuanto al chef Gordon Ramsay, ha optado por otra opción: "Mi dinero no será para mis hijos. No los quiero malcriar. Solo recibirán el 25% del valor de una casa".

Seguro que también te interesa...

Ashton Kutcher y Mila Kunis dejarán sin herencia a sus hijos

Castigados sin herencia: padres que desheredan a sus hijos

¿Sabías que Ashton Kutcher es Acuario? Consulta su horóscopo?