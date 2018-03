25 mar 2018

Hilary Swank, ganador de dos premios Oscar, decidió tomarse un retiro de tres años durante los que permaneció alejada de los focos. No protagonizó ninguno película ni acudió a las alfombras rojas y ahora sabemos la razón.

La actriz ha desvelado durante la presentación de 'Trust', la serie de televisión que protagoniza, que su padre pasó por una etapa muy complicada en la que precisó un trasplante de pulmón, motivo que la apartó de la interpretación durante unos años.

"Aquellos de vosotros que no lo sepáis, mi padre tuvo que someterse a un trasplante de pulmón", reveló Hilary Swank en una entrevista en 'The Late Show with Stephen Colbert' cuando el presentador le preguntó sobre su padre. "Es posiblemente la operación más difícil y dura a la que una persona puede someterse, así que quiero agradecer a todos los que son donantes de órganos porque están salvando vidas", expresó.

Poco después, la acgtriz confesó: "Cuando nos enteramos de que tenían que hacerle este trasplante los médicos le dieron muy poco tiempo de vida si no aparecía pronto un donante. Por suerte, apareció y ahora está perfecto. En cualquier caso, decidí tomarme tres años sabáticos para estar a su lado y ayudarle en este viaje".

Ahora, la actriz retoma su actividad profesional con más energía que nunca.

