26 mar 2018

Christina Aguilera participó como invitada en el jurado de RuPaul's Drag Race, el reality que en Estados Unidos conduce la drag queen RuPaul. La participación de la cantante en el popular show estuvo marcada por una confesión sobre su pasado que sorprendió al público.

Christina Aguilera aseguró que el tema 'Infatuation' de su disco 'Stripped' se basa en un romance real que duró años. Durante su relación sentimental, el hombre mantuvo en todo momento oculta su orientación sexual, algo que rompió el corazón de Aguilera.

"Me partió el corazón porque descubrí que él jugaba en tú equipo y no en el mío", aseguró la cantante sin desvelar la identidad de ese hombre. "Él va a ver esto y se va a enfadar", exclamó Vanessa Vanjie Mateo, una de las drag queens concursantes. "Espero que sí, chica", señaló Christina Aguilera.

Aunque la popular cantante no quiso dar el nombre del hombre que le rompió el corazón, unas declaraciones del pasado desvelarían que esa pareja era Jorge Santos, un bailarín que conoció durante el rodaje de 'Come on over', uno de sus primeros éxitos internacionales.

Santos, de nacionalidad puertorriqueña, mantuvo un romance con Aguilera durante cinco años y ahora sabemos la razón por la que él decidió zanjar la relación.

