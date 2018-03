26 mar 2018

La brecha salarial en la industria audiovisual se ha convertido en todo un escándalo. Cada vez son más las actrices que denuncian haber percibido una remuneración inferior a los hombres con los que compartían escenas. Uno de los últimos caso es el que ha salpicado a 'The Crown', la alabada producción de Netflix que narra la vida de Isabel II de Inglaterra.

Claire Foy, que protagoniza la ficción en el papel de Isabel II, cobró menos que Matt Smith, el actor que en la serie da vida al duque de Edimburgo. Al respecto, la actriz se ha pronunciado en una entrevista para Entertainment Weekly. "Estoy sorprendida porque soy el centro (de la serie) y todo es muy extraño y fuera de lo común" y añade "No me sorprende que la gente dijera 'eso es un poco extraño'".

Además, confesó que Matt Smith, que antes de su desembarco en 'The Crown' protagonizó la popular 'Doctor Who', también se sentía incómodo. "Sé que Matt se siente de la misma manera que yo, es muy extraño estar en el centro de una historia en la que tú no has tenido nada que ver".

La tercera temporada de la serie contará con nuevos actores en los papeles protagonistas de esta historia por el paso del tiempo que refleja su argumento. Olivia Colman tomará el testigo a Foy en el papel de Isabel II, ¿experimentará la misma diferencia salarial?

