26 mar 2018

Demi Lovato ha alzado la voz, una vez más, para enfrentarse a sus problemas con el acohol y las drogas, que le han afectado desde muy joven y que finalmente ha logrado superar. Lo ha hecho a través de una entrevista muy personal en la que, entre otras cosas, ha confesado las tendencias suicidas que ha padecido desde que era niña.

"Fue cuando tenía siete años y sentí una fascinación por la muerte. Sabía que si me quitaba la vida, el dolor terminaría. He experimentado cosas de las que no he hablado y no sé si alguna vez hablaré de ellas", confesó. Unos pensamientos que la cantante parece no haber superado del todo, ya que ha admitido que en momentos de mucho estrés vuelven a su cabeza: "Volvió cuando fui intimidada, también cuando luché contra la depresión y con mi trastorno bipolar. Hubo un tiempo en el que mi madre tenía miedo de despertarme por las mañanas".

Mi padre fue un adicto y un alcohólico"

Según ha contado la propia artista, muchos de esos problemas están relacionados con la experiencia que vivió con su padre alcohólico: "Mi padre fue un adicto y un alcohólico y supongo que quise saber lo que encontró en las drogas y en el alcohol", confesó.

Lo cierto es que Demi Lovato finalmente ha podido superar sus problemas con el alcohol y las drogas. Ella misma celebraba hace poco en su cuenta de Twitter los seis años que lleva de sobriedad: "Hoy es un día muy especial para mi... ¡Oficialmente estoy celebrando 6 años de sobriedad! Estoy muy agradecida con mi familia y amigos por ser parte de este viaje. Una gran parte de mi recuperación fue aprender a amarme a mí misma y devolverlo a los demás", confesaba a sus seguidores.

