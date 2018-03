26 mar 2018

Manu Tenorio acudió el pasado domingo al plató de 'Viva la Vida' para presentar su nuevo disco recopilatorio, donde además de hablar de este nuevo trabajo tan personal acabó por abrir su corazón y contar algunos de los detalles más desconocidos de su vida y de su infancia.

El cantante comenzó hablando de sus duros inicios en el mundo de la música, donde comenzó cantando en bodas, bautizos y comuniones por 12.000 pesetas (casi 80 euros).

Su gran oportunidad llegó con 'Operación Triunfo' hace 16 años, donde comenzó a despuntar su carrera musical. Fue a partir de ese momento cuando comenzó su nueva etapa profesional.

Manu Tenorio emocionado habla sobre la infancia con su padre. pinit

El momento más emotivo del programa llegó con la confesión de Tenorio sobre su padre: "Mi padre no fue un ejemplo a seguir, pero gracias a ello mi tío Pedro ocupó su lugar", comentó emocionado. Según ha contado Tenorio, su padre le abandonó cuando él era pequeño y la persona que realmente le crió fue su tío Pedro. Alguien muy importante en la vida de Tenorio, y el principal motivo de que el cantante haya decidió poner el mismo nombre a su hijo.

El triunfito atraviesa por uno de sus momentos más felices junto a su hijo y su mujer, Silvia Casas, con la que lleva ya 10 años. "Ella no es sólo mi compañera sentimental. En momentos donde esta profesión me mostró su cara menos amable; ella me cogió de la mano y me dijo vamos palante por la calle del medio", aseguraba Tenorio.

Manu Tenorio: "Quería ser médico como mi tío"

