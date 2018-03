27 mar 2018

Melendi ha podido cumplir el gran sueño de una de sus fans más valientes. Todo ocurrió durante las audiciones de 'La Voz Kids', concretamente entre pausa y pausa de estas audiciones, ese fue el momento que aprovechó una de las chicas del público para llamar la atención del cantante gritando su nombre con timidez.

Tras conseguirlo, la chica cogió sin dudar uno de los micrófonos que le facilitó el equipo del programa, con dedicatoria incluida para Melendi. "Te admiro muchísimo, para mí eres un ejemplo de superación y me encantaría poder cantar una canción contigo", confesaba la espontánea.

Melendi canta su tema, 'Septiembre', con la chica del público. pinit

El 'coach' de 'La Voz Kids' no dudó ni un segundo y tras pedir permiso a los miembros del equipo de sonido, se subió con la joven para cantar uno de sus temas con ella: 'Septiembre'.

Una improvisación con la que la joven logró impresionar también a los demás miembros del jurado y que Melendi agradeció mucho: "Yo te quiero agradecer muchísimo este regalo que me has hecho porque normalmente casi nadie viene cantando canciones de las mías y a mí eso me hace una especial ilusión. Y gracias por lo que me has dicho".

Tan bueno fue el dúo que cantante y fan se marcaron, que Antonio Orozco llegó a confesarle a la joven que la quería para su equipo. Lástima que sus 18 años le impidan concursar en 'La Voz Kids'. "Te tienes que ir al de mayores", le confesaba Orozco.

