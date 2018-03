29 mar 2018

Abraza la polémica con una facilidad pasmosa, aunque Rebeca Pous lamenta la ligereza con la que su madre, Franciska del Toro, ha confesado en 'El Español' que su padre biológico es Jesús Hermida. La veterana cantante despejaba así una de las mayores incógnitas sobre su vida, asegurando que mantuvo un romance secreto con el periodista que, según su versión, se inició en Nueva York cuando él ejercía de corresponsal para TVE y ella probaba suerte en la música.

Aunque la suya fue, al parecer, una relación tan clandestina como breve, Franciska asegura que se quedó embarazada y que, si bien seguía viéndose con él, prefirió no confesarle la verdad debido al fuerte apego que tenía a su mujer e hijos. Una declaración que no ha sido aceptada de buen agrado por los familiares del presentador. Consideran que el bulo afecta, directamente, a su honorabilidad y, aunque prefieren no hablar públicamente, todo apunta a que podrían iniciar acciones legales contra Franciska y proteger, así, la reputación del periodista.

Rebeca es consciente del revuelo que se ha ocasionado con todo este asunto

Mientras la polémica aviva el runrún, Rebeca llora con amargura. Enjuga sus lágrimas al tiempo que repite, casi como un mantra, que su padre es José María Pous. "Es así y lo será siempre", dice contundente a 'Corazón'. Es consciente del revuelo ocasionado con todo este asunto, pero se mantiene firme e impenetrable. Igual que desde su púlpito en 'Cazamariposas' (Divinity) donde, preguntada hasta la extenuación, sostiene la misma versión.

Desmiente

No quiere hacer negocio. O así lo parece. De hecho, se muestra incómoda, como reacia a profundizar sobre un asunto que, si bien genera controversia en los medios, parece dolerle en privado. Tanto, que Rebeca prefiere no responder a más preguntas sobre el tema.

No quiere examinar junto a Corazón la hoja de ruta vital de su madre porque teme que su próximo disco, 'Fiesta sobre mi corona', quede reducido a cenizas mediáticas antes de salir al mercado. Los maledicientes, en cambio, apuntan a que la cantante catalana busca el ruido para promocionarse y el escándalo viene urdido desde casa. Que todo sería un plan orquestado para vender.

Aunque ahora Franciska ha señalado a Hermida como padre, lo cierto es que durante sus intervenciones televisivas en la década de los 2000 jugó al despiste. Lo hizo consciente de que el asunto despertaba un interés inusitado en los espectadores, y que sus inexactitudes se transformaban en cachés millonarios.

Paternidad televisiva

En 2009, la madre de la cantante provocó sonoras carcajadas al confesar que su maternidad había sido muy cuestionada, incluso por ella. Cansada de las especulaciones que siempre le han perseguido, Franciska contestó durante una entrevista lo que parece la rosa entre tanta espina: "La verdad es que ni yo misma sé quien es el padre de Rebeca".

