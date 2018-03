30 mar 2018

No hay duda de que Adriana Abenia se encuentra en uno de los mejores momentos personales. La presentadora, de 33 años, y su marido, Sergio Abad, están esperando su primer hijo y están viviendo esta etapa con gran ilusión.

Instagram es la plataforma perfecta para mostrar cómo lo lleva, los ejercicios que realiza para mantenerse en forma, presumir de tripa e incluso mostrarse sexy embarazada. Por eso, Adriana Abenia no ha dudado a la hora de compartir con sus seguidores una imagen en la que aparece en la ducha completamente desnuda. "Una ducha nocturna para dormir a pierna suelta las dos", ha escrito.

Aunque no todo es tan bonito. La presentadora ha compartido también un vídeo en el que explica cómo se pincha, como otras mujeres embarazadas, heparina para que la sangre no sea demasiado espesa. "No quiero mostrar el embarazo como algo perfecto, es algo que siempre he criticado. Se trata de una etapa bonita, pero no exenta de sombras. Las nauseas del primer trimestre, el dolor de pecho, los cambios de humor a los que te ves sometida, las restricciones en las comidas...", ha escrito.

Una publicación compartida de Adriana Abenia (@adrianaabenia) el Mar 27, 2018 at 1:37 PDT

Seguro que también te interesa...

Adriana Abenia, embarazada, espera su primer hijo

Adriana Abenia deja al descubierto un pecho en pleno 'photocall'

Adriana Abenia: "Me da pereza ser madre"

¿Sabías que Adriana Abenia es Géminis? Consulta su horóscopo