30 mar 2018

Compartir en google plus

Melissa Vargas se convirtió en la primera desterrada de 'Supervivientes 2018'. Ahora, le ha seguido Mayte Zaldívar. La ex de Julián Muñoz fue la concursante menos votada de la tercera gala, lo que la convirtió en la expulsada. Pero por suerte, todavía le queda una última oportunidad en el reality al convertirse en 'asivelstrada'.

La concursante tendrá que enfrentarse ahora a un tipo de superviviencia mucho más dura junto a Melissa. Ambas vivirán en El Mirador, un balcón que se encuentra entre las dos playas.No podrán comunicarse con ningún concursante, solo podrán bajar a la playa en las horas de sol y encadenadas por las muñecas. Además, no podrán utilizar ningún instrumento que no les pertenezca y solo utilizarán el fuego para cocinar.

Mayte se despidió de Fernando, su pareja, animándole a ganar: "Para que yo gane, tú tienes que ganar", le dijo la ahora 'asilvestrada'. "En peores garitas hemos hecho guardia", añadió antes de dejar la palapa.

Seguro que también te interesa...

Mayte Zaldívar rompe su silencio y ataca a Isabel Pantoja

Mayte Zaldívar: "Me rompieron la vida"

¡Vota por tu concursante favorito para ganar 'Supervivientes'!