31 mar 2018

Conozco a Mar Aldeguer desde los 18 años, cuando comenzamos juntas la carrera de periodismo.

Todavía faltaba mucho para que ella tuviera el acierto de crear la firma de joyas Coolook, con la que ha sabido seducir a mujeres referentes en el mundo de la moda, como la Reina Letizia, Isabel Preysler, Belén Rueda, Cristina Cifuentes…

Corazón A Antonio Espinosa, acabo de descubrirle, así que voy a pedirle a Mar que me lo presente.

Mar Aldeguer Tú yo nos conocemos desde los 18 años, ¿verdad?, pues Antonio y mi hija Mar se conocieron con la misma edad porque estudiaron Arquitectura juntos. Él era un lumbreras. Le veía en la Facultad cuando acompañaba a mi hija, o cuando venía por casa. Al terminar Arquitectura, hizo un proyecto en África, que puede contarte mucho mejor él.

Antonio Espinosa La primera vez que fui a un proyecto solidario fue con la hija de Mar, a Perú. Estuvimos allí un mes con un misionero español, ayudándole a construir un colegio y una casa para una madre soltera. Fue un verano espectacular, la primera vez que participaba en un proyecto de este tipo y me enganchó. El verano siguiente, estuve en Camboya y más tarde, en Etiopía, país del que me enamoré. Estuve con una ONG llamada Amigos de Silva, trabajando en una zona muy pobre. Allí fui cuatro veces y ayudé a construir un hospital.

C. Y, ¿cómo nace Auara? A. Cuando ayudábamos a construir ese hospital, visitábamos a los pacientes y nos dimos cuenta de que la mayoría de la gente que llegaba con problemas al hospital eran provocados por el agua. Niños con malnutrición, porque al no llover, no crecen los alimentos; mortalidad infantil provocada por beber agua en malas condiciones, diarreas, deshidratación… Recuerdo a un señor que vino cojeando. Tenía gangrena porque se había hecho una herida tonta en el campo, pero llevaba meses sin lavarla. Tuvimos que enviarle a que le amputaran la pierna a 600 kilómetros, porque nosotros estábamos construyendo el primer quirófano para esa población de un millón y medio de habitantes. Estaba claro que el agua se encontraba detrás de la mayoría de enfermedades. C. ¿Qué significa vivir sin agua potable? A. No nos hacemos una idea. Estuvimos en Benín hace un año y encontramos un pueblecito en el que las mujeres recogían el agua a tres kilómetros de su casa, en un charco. C. Y, ¡qué agua! A. Agua marrón, que luego tienen que transportar a su casa.

La falta de agua es la pobreza más grande" antonio espinosa

C. Con el peligro que conlleva, porque suelen ser mujeres y niños los encargados de ir a buscarla.

A. Siempre, mujeres y niños.

C. A cuántas personas habrán conseguido facilitarles la vida? Porque oímos grandes cifras de personas que necesitan ayuda, pero es distinto cuando a esos números les pones ojos, cara, nombre.

A. Eso es muy importante para nosotros porque, quieras o no, vendemos una marca, estamos en un mercado, somos una empresa social. Te metes en esa dinámica de logística y ventas, y hay veces que tienes que parar y decir: "Estamos aquí para lo que estamos".

C. ¿Para qué existe Auara?

A. Su misión es desarrollar proyectos de acceso a agua potable en países en vías de desarrollo. Trabajamos en comunidades pobres, rurales, que son las que tienen esta necesidad porque la falta de agua es la pobreza más grande que hay. Básicamente, lo que hemos hecho ha sido lanzar una marca de agua y todos los dividendos que genera se reinvierten en estos proyectos de acceso a agua potable. La idea es que si compras Auara, estás contribuyendo a que otras personas tengan también agua.

C. Mar, ¿cómo surge el flechazo? No sé si con Auara o con Antonio.

M. (Risas) Con Antonio, el flechazo surgió desde el principio. De Auara, además de gustarme su color corporativo, que es el turquesa, como el de nuestra marca Coolook, me enamoró la labor tan impresionante que llevaban a cabo. Se me ocurrió que podríamos hacer algo solidario para apoyarle. Además, después de la suerte que yo había tenido con mi proyecto, pensé que era mi deber compartir, por eso, llamé a Antonio y le dije: ¿qué te parece si hacemos algo juntos? Me preocupaba, sobre todo, que fuera bonito, porque a veces lo que compramos en campañas solidarias no lo es, lo compras por hacer un favor, no porque te guste y yo quería que fuera algo que la gente, además de adquirirlo por ayudar, lo hiciera con ganas. Así surgió la idea de hacer unos pendientes que fueran una gota. Busqué una piedra que tuviera el color más parecido al agua, teniendo en cuenta que son piedras naturales y que se acercase al estilo que yo tengo en mi firma y así surgió esta joya. Es calcedonia de color aguamarina y lleva unos topacios azules, como el logotipo de Auara.

Pensé que debía compartir mi suerte con mi negocio" mar aldeguer

C. ¿Ya se pueden comprar?

M. Quisimos que la presentación coincidiera con el Día mundial del agua, el 22 de marzo, pero empezamos venderlos antes.

C. Hablemos del proyecto que tienen entre manos, porque todo lo recaudado va destinado a un lugar concreto.

A. Es un proyecto muy bonito, de un sitio en el que yo he estado, con lo cual conozco no solo el lugar, sino también a la gente. Es en Camboya, con un misionero español llamado Quique Figaredo, que lleva más de 30 años allí. Es para llevar agua potable a casas de personas con discapacidad, un colectivo muy estigmatizado en estos países, porque no tienen ayudas.

C. Allí es un plus de pobreza.

A. Efectivamente, porque es un colectivo en una exclusión clarísima y este proyecto ha mezclado el agua y la discapacidad, y es muy chulo porque son comunidades donde el acceso al agua es difícil, pero más para ellos. Vamos a abastecer de agua a diez familias y a un centro de acogida de personas con discapacidad intelectual.

C. Con sus sueldos, será imposible costearse una instalación de este tipo, porque ¿cuánto puede llegar a costar un pozo?

A. Los sueldos de la gente allí son de un euro o dos al día, como mucho. Es dificilísimo que puedan pagar algo así, pero nosotros les pedimos siempre un cinco por ciento del coste del proyecto, porque sabemos que si les cuesta algo y se implican en que sea una realidad, va a funcionar mucho mejor. Este proyecto costará unos seis mil euros, cantidad impensable para ellos.

Ana García Lozano posa junto a Mar Aldeguer y Antonio Espinosa. pinit

C. Mar, habrá que ir para ver ‘in situ’ el pozo que se construya. Yo me apunto.

M. A ver si nos dejan. Me gustaría muchísimo.

A. Además, es que si vais, alucináis, porque es un país muy especial por su gente. Hay una miseria tremenda, con terribles problemas en su historia reciente: guerras, minas que están activas todavía, mutilaciones… Pero es un país espectacular, precioso, la gente es guapa, agradable, simpática. Es una cultura muy especial.

C. Después de esa experiencia, cuando uno vuelve a este primer mundo, abre un grifo y sale agua, ¿qué piensa?

A. Al principio me sentía mal, porque vuelves rebotado, todo te parece mal, pero, al final, lo que tiene que quedar es un poso de agradecimiento. El motor más grande que hay es darte cuenta de la suerte que tienes y sentirte agradecido. Somos parte del uno por ciento más afortunado del planeta y esa probabilidad es muy pequeña. Como decía Mar, ella ha empezado este proyecto desde el agradecimiento. Con eso hay que quedarse.

C. Es que todos, a nivel personal, tenemos una responsabilidad...

A. Y ahí debe empezar todo. Nos quejamos mucho de los políticos, pero nos miramos poco el ombligo. Como dices, la responsabilidad personal es enorme y hay que hacerlo como algo positivo, no como una carga.

C. No me extraña lo del flechazo...

M. Tú también has caído rendida, ¿no? (risas).

C. Para poder tener estos pendientes, que además de preciosos te permiten aportar tu gotita de agua, ¿qué hacemos?

M. Los tenemos en Coolook, en la calle Barquillo de Madrid, aunque imagino que nos lo pedirán, también, de las tiendas de Valencia y Barcelona. Con esto sé que no vamos a cambiar el mundo, pero el océano sería menos océano sin cada una de sus gotas.

Seguro que también te interesa...

Jorge Planas: "En África, algunas personas tardan tres días en llegar al hospital"

Juan Pozuelo: "Me preocupa la gente a la que excluimos"

Boris Izaguirre: "Mi madre nos enseñó a morir con respeto"