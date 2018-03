31 mar 2018

Compartir en google plus

Los 140 caracteres –ahora 280– que permitía Twitter en cada publicación, el pasado agosto, fueron suficientes para que el dibujante de cómics y cineasta Manuel Bartual se inventara, durante su semana de vacaciones en Mallorca, una historia. Se trataba de un 'thriller' psicológico, relatado en primera persona, en el que comenzaban a pasar "cosas raras".

Tanto como encontrarse con su otro yo. No se sabía dónde estaba el límite entre la realidad y la ficción, con lo que muchos de los 400.000 seguidores que se engancharon a su hilo, 'Todo está bien', llegaron a creer que lo que contaba estaba sucediendo. El resultado fue: más de medio millón de retuits y cuatro millones de 'me gusta'. Vamos, un fenómeno viral.

Desde entonces, la vida de Bartual cambió: pasó de ser conocido en festivales de cine y salones del cómic a que la gente le parara por la calle. Se convirtió, emulando al protagonista de su historia, en 'El otro Manuel' (Ed. Planeta), que es precisamente el título de su primera novela. En ella, continúa con su juego: "Uno de los componentes importantes de la historia de Twitter fue no saber si lo que contaba estaba sucediendo o no y lo que he buscado ahora es trasladar ese espíritu a una novela que funcione por sí misma", nos cuenta Manuel Bartual.

Un antes y un después

Aunque muchas veces cuesta expresar una idea en tan pocos caracteres como ofrece Twitter, eso no fue un impedimento para Bartual. Quizá su experiencia como dibujante de cómics le ayudó pero él cree que el éxito de su historia tuitera se debió a que estaba adecuada al medio, por lo que ahora ha procurado hacer lo mismo con la novela El otro Manuel. Esta, por cierto, no cuenta con ninguna ilustración.

Cuando acabé la historia del verano, se me ocurrió la idea de una novela"

La historia comienza con Manuel Bartual relatando cómo ha cambiado su vida desde su historia de Twitter hasta que entra en escena su vecina Alicia, junto a la que vivirá unos días de lo más extraños. Pero, ¿quién es El otro Manuel que perturba a nuestro autor en esta novela? "Por un lado, es el personaje que empieza a molestarme colándose en mi correo electrónico, contestando una entrevista por mí... y la novela 'El otro Manuel' va a averiguarlo. Pero el título también hace referencia a lo que me ha sucedido después de que mi historia se viralizara".

¿Tanto le ha cambiado la vida a Bartual? Pues parece que sí... Por de pronto, la editorial Planeta llamó a su puerta: "Cuando acabé la historia del verano, se me ocurrió la idea de una novela y directamente recibí un correo de Planeta. Querían conocerme".

Tras haber contado historias en cómics, cine, novela y Twitter, el autor nos explica que, de momento, no tiene previsto seguir explorando nuevos formatos, sino continuar jugando con estos mismos.

Eso sí, tiene claro que Twitter es un pozo insondable: "Me gusta que esta red presta mucha atención a lo que el usuario hace con ella. El retuit lo inventamos nosotros antes de que existiera y los hilos, igual. Me gustaría que la gente se animara a utilizar las redes como un canal para contar historias", sentencia Manuel... ¿O se trata del 'otro Manuel'? Para resolver el misterio, tendrán que leer la novela...